Посольство России назвало провокацией планы по возвращению памятника эсэсовцам в Лихула

«Посольство решительно осуждает подобные провокации, как оскорбление памяти всех погибших в борьбе с фашистской нечистью на эстонской земле», - сообщило посольство.

Посольство отметило, что уже не раз высказывало озабоченность по поводу периодически предпринимаемых в Эстонии попыток прославления бывших военнослужащих «Ваффен-СС». «Несмотря на то, что со времени окончания Второй мировой войны уже выросло не одно новое поколение, память о жертвах, понесенных в ходе борьбы с преступной немецко-фашистской тиранией, а также преступлениях, совершенных гитлеровскими палачами и их пособниками, по-прежнему живет в сердцах миллионов людей», - написало посольство.

Посольство отметило, что особенно кощунственными выглядят попытки героизации бывших эсэсовцев в Эстонии в год, когда отмечается 75-летие ее освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Газета Lääne Elu написала на выходных, что Консервативная народная партия (EKRE) хочет вновь установить в Лихула скандальный памятник.

Памятник был установлен на кладбище Лихула по инициативе Тийта Мадиссона 20 августа 2004 года. На нем был изображен военный в германском мундире, надпись на памятнике гласила «Эстонцам, которые в период 1940-1945 сражались с большевизмом и за восстановление независимости Эстонии».

Правительство Юхана Партса решило снять памятник. Вечером 2 сентября 2004 года во время демонтажа памятника вспыхнули беспорядки. По оценке полиции, на кладбище Лихула против действий спасателей и полиции протестовало около 400 человек, которых пытались призвать к порядку 44 полицейских. Люди бросали в полицейские машины камнями, семь автомобилей были серьезно повреждены.