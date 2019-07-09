Не получится ли, как с Кренгольмом? Премьер-министр обсудил в Нарве ситуацию в энергетике

Катастрофы пока нет, но и решения пока нет

По словам Аннеки Теелахк, руководителя ида-вируского отдела Кассы по безработице, готовой концепции, что делать с ожидаемыми массовыми сокращениями шахтеров и энергетиков, пока нет. Участники встречи лишь обменялись информацией. Даже точное количество работников, которые попадут под сокращение из-за уменьшения выработки энергии на нарвских электростанциях, будет известно только в конце августа или в сентябре.

Руководитель ида-вируского отделения Кассы по безработице Аннеки Теелахк ФОТО: Николай Андреев

Аннеки Теелахк сообщила журналистам, что в Ида-Вирумаа появляются новые производственные предприятия, где могли бы найти работу бывшие энергетики.

“Но мы ведь не можем всех шахтеров и энергетиков взять “в кучу” и переставить на какое-то другое предприятие, - отметила она. - У каждого человека своя история, свои желания, свои компетенции. Наша задача всё-таки индивидуально для каждого человека найти новое рабочее место, обучить этого человека, всячески помогать”.

Социальной катастрофой сокращения в Eesti Energia Аннеки Теелахк не считает.

“Катастрофы, конечно, нет, - говорит она. - Я уже довольно жила на этой земле, я работала руководителем по персоналу Eesti Põlevkivi. Когда я туда пришла, там было 7500 человек, когда ушла - оставалось 3500. Но они поступили на новые рабочие места, и катастрофы не было. Мне сейчас иногда звонят из Таллинна и спрашивают: ну что, у вас уже катастрофа? То есть, ожидают какую-то катастрофу. Но все-таки я хочу сказать, что сокращение для каждого человека - это кризис, личный кризис. Мы должны это понимать, должны работать, чтобы человек не оставался в этом кризисе надолго”.

Если сравнивать с Кренгольмом

Когда появилась информация, что нарвские электростанции сокращают выработку энергии и готовят сокращение штата, в Нарве не раз можно было слышать, что повторится ситуация с Кренгольмом - закрытие крупнейшего работодателя вызвало серьезные социальные проблемы в городе.

Аннеки Теелахк считает, что сейчас Касса по безработице готова к новой сложной ситуации лучше, чем во время закрытия Кренгольмской мануфактуры.

“Когда были сокращения на Кренгольме, на Eesti Põlevkivi, у государства не было денежных ресурсов. Я помню, когда я работала руководителем по персоналу Eesti Põlevkivi, я пошла в Департамент рынка труда, который тогда существовал, и сказала, что мы хотим переучивать шахтеров. Мне ответили “а у нас денег нет”. Мы от предприятия выделили на переобучение миллион крон. А сейчас у Кассы по безработице нужные ресурсы есть - есть пособия, есть разные возможности переобучения. Тогда всего этого не было”.

По словам руководителя ида-вируского отдела Кассы по безработице, самой сложной группой, которая за последнее время прошла переобучение, была группа женщин от 50 до 59 лет. Сначала они совершенно не верили, что смогут освоить новую профессию, но им это удалось.