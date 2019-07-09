Не получится ли, как с Кренгольмом? Премьер-министр обсудил в Нарве ситуацию в энергетике

Грядущие сокращения энергетиков и шахтеров обсудили 9 июля в Нарве премьер-министр Эстонии Юри Ратас, министр экономики и коммуникаций Таави Аас, руководитель ида-вируского отдела Кассы по безработице Аннеки Теелахк, председатель Нарвского энергопрофсоюза Андрей Зайцев и председатель Независимого профсоюза шахтеров и энергетиков Марина Лукьянова.
Государство уточнит, может ли оно платить за готовность
“Ситуация очень серьезная, мы все должны это понимать, - сказал после встречи премьер-министр Юри Ратас. - Во время этого визита мы пробовали найти решение социальных вопросов и вопросов рынка труда здесь, в Ида-Вирумаа и в Нарве. Рост цены на квоты CO2 в последние 18 месяцев означает, что в Эстонии из сланца в настоящий момент электроэнергии производится значительно меньше, чем это было в начале этого года - в январе-феврале”.
Одно из решений, которое предлагал Нарвский энергопрофсоюз - государство должно оплачивать работу части персонала, который будет поддерживать электростанцию в рабочем состоянии, даже когда электричество не вырабатывается. Это позволит быстро возобновлять генерацию в случае, когда поступающей из-за границы энергии окажется недостаточно. По словам Андрея Зайцева, на встрече с премьер-министром речь шла о том, чтобы поставить в резерв только один энергоблок (всего же на Эстонской электростанции восемь блоков, на Балтийской - два, плюс новая станция Аувере - итого под Нарвой работают одиннадцать энергоблоков).
Но это будет вмешательством государства в открытый рынок электроэнергии, и для этого может потребоваться разрешение ЕС.
“Мы здесь должны обязательно найти единое и целостное решение, так что здесь следует рассматривать различные возможности, - сказал Юри Ратас. - И следует исходить из того, что различные возможности означают также то, что люди могут оставаться без работы, получить извещения о сокращении. И, естественно, социальный вопрос со здешними хорошими шахтерами и хорошими энергетиками решается созданием резерва, для чего необходимо еще сделать дополнительные уточнения - требуется ли для этого государственное разрешение, готово ли для этого государство или нет? Готова ли для этого Eesti Energia, готовы ли для этого государственные финансы? Но желание имеется.
Более долгосрочное решение таково, что Eesti Energia продолжает создание завода масел, сегодня с этими планами нас ознакомили. Мне кажется, что если соединить здесь сферу экономическую, социальную и сферу окружающей среды, это разумное решение. Дальше разумно обсуждать создание завода по рафинированию сланцевого масла”.
Невероятное предложение братьев Сынаялгов
8 июля лидеры двух ида-вируских профсоюзов подписали договор о намерениях с братьями Сынаялг - предпринимателями, производящими ветряки для выработки электроэнергии. Олег Сынаялг и Андес Сынаялг заявили, что в Нарве можно открыть масштабное производство ветряков, на котором смогут трудоустроиться работники, сокращенные из Eesti Energia.
Эту идею участники встречи с премьер-министром также обсуждали, но только в общих чертах.
“По крайней мере, это реальное предложение о быстром создании здесь рабочих мест. Звучала цифра до восьми тысяч рабочих мест, - отметил Андрей Зайцев. - Министры заулыбались и сказали - пусть работают, но согласно всем правилам и утвержденным детальным планировкам”.
Ранее как раз из-за нарушений планировки, а также из-за помех, создаваемых для военных радаров, государство потребовало от Сынаялгов переделать или снести строящиеся ветряки в ветропарке Айду в Ида-Вирумаа.
Катастрофы пока нет, но и решения пока нет
По словам Аннеки Теелахк, руководителя ида-вируского отдела Кассы по безработице, готовой концепции, что делать с ожидаемыми массовыми сокращениями шахтеров и энергетиков, пока нет. Участники встречи лишь обменялись информацией. Даже точное количество работников, которые попадут под сокращение из-за уменьшения выработки энергии на нарвских электростанциях, будет известно только в конце августа или в сентябре.
Аннеки Теелахк сообщила журналистам, что в Ида-Вирумаа появляются новые производственные предприятия, где могли бы найти работу бывшие энергетики.
“Но мы ведь не можем всех шахтеров и энергетиков взять “в кучу” и переставить на какое-то другое предприятие, - отметила она. - У каждого человека своя история, свои желания, свои компетенции. Наша задача всё-таки индивидуально для каждого человека найти новое рабочее место, обучить этого человека, всячески помогать”.
Социальной катастрофой сокращения в Eesti Energia Аннеки Теелахк не считает.
“Катастрофы, конечно, нет, - говорит она. - Я уже довольно жила на этой земле, я работала руководителем по персоналу Eesti Põlevkivi. Когда я туда пришла, там было 7500 человек, когда ушла - оставалось 3500. Но они поступили на новые рабочие места, и катастрофы не было. Мне сейчас иногда звонят из Таллинна и спрашивают: ну что, у вас уже катастрофа? То есть, ожидают какую-то катастрофу. Но все-таки я хочу сказать, что сокращение для каждого человека - это кризис, личный кризис. Мы должны это понимать, должны работать, чтобы человек не оставался в этом кризисе надолго”.
Если сравнивать с Кренгольмом
Когда появилась информация, что нарвские электростанции сокращают выработку энергии и готовят сокращение штата, в Нарве не раз можно было слышать, что повторится ситуация с Кренгольмом - закрытие крупнейшего работодателя вызвало серьезные социальные проблемы в городе.
Аннеки Теелахк считает, что сейчас Касса по безработице готова к новой сложной ситуации лучше, чем во время закрытия Кренгольмской мануфактуры.
“Когда были сокращения на Кренгольме, на Eesti Põlevkivi, у государства не было денежных ресурсов. Я помню, когда я работала руководителем по персоналу Eesti Põlevkivi, я пошла в Департамент рынка труда, который тогда существовал, и сказала, что мы хотим переучивать шахтеров. Мне ответили “а у нас денег нет”. Мы от предприятия выделили на переобучение миллион крон. А сейчас у Кассы по безработице нужные ресурсы есть - есть пособия, есть разные возможности переобучения. Тогда всего этого не было”.
По словам руководителя ида-вируского отдела Кассы по безработице, самой сложной группой, которая за последнее время прошла переобучение, была группа женщин от 50 до 59 лет. Сначала они совершенно не верили, что смогут освоить новую профессию, но им это удалось.
С другой стороны, у энергетиков - хорошие зарплаты, и переход на другую работу для них практически обязательно будет означать снижение уровня жизни. Аннеки Теелахк заверяет, что новые рабочие места с хорошей зарплатой на Северо-Востоке появляются, но они пока единичные. Предприниматели жалуются на нехватку нужных работников, консультанты Кассы по безработице в ответ советуют им обратить внимание на уровень зарплат.
Эту проблему отметил и Юри Ратас:
“Я обязательно должен признать работу Кассы по безработице в Ида-Вирумаа, которая ежедневно предлагает людям дотации, возможности переобучения и распределяет альтернативные места работы. По ее оценке, в летний период есть семьсот-восемьсот, в осенний период около тысячи альтернативных мест работы. Однако, естественно, доходы, например, у шахтеров и энергетиков и зарплаты на многих предлагаемых работах различаются”, - сказал премьер-министр.
Планов по сохранению рабочих мест прямо сейчас нет
Председатель правления Нарвского энергопрофсоюза Андрей Зайцев встречу с премьер-министром и министром экономики и инфраструктуры прокомментировал так:
“Пока все-таки больше разговоры, а не конкретные предложения. Какой я для себя сделал вывод из встречи: краткосрочных планов по сохранению рабочих мест у правительства, в общем-то, нет”.
Представители правительства сообщили на встрече, что ожидается сокращение в этом году около трехсот человек. По словам Юри Ратаса, в эту цифру входят и энергетики, и шахтеры. Андрей Зайцев заявил после встречи, что, вероятно, произошла ошибка - исходя из ожидаемого сокращения мощностей, речь должна идти о 300 энергетиках и дополнительно к ним о примерно 600 шахтерах.
“Даже сейчас видно, что эта ситуация свалилась, как снежный ком, - считает Андрей Зайцев. - Никто не был к ней готов. Предполагали, что это случится, и это случилось, но из-за того, что всё было так резко, спасательный круг не был подготовлен заранее. И сейчас приходится как-то выкручиваться из этой ситуации. А страдают, как правило, простые рабочие”.
Профсоюз надеется на следующую, более обстоятельную встречу в с участием специалистов различных министерств, которая может привести к конкретным решениям.