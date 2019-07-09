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Евродепутат Яак Мадисон предлагает ответить Москве салютом в честь взятия Печор

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Яак Мадисон.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Евродепутат Яак Мадисон (Консервативная народная партия Эстонии, EKRE) предложил в ответ на московский салют 22 сентября в честь «освобождения» Таллинна организовать 4 февраля следующего года салют в честь взятия эстонскими военными в 1919 году города Печоры, передает Rus.ERR.

"4 февраля 1919 года храбрые эстонские солдаты освободили жителей Печор, которые были захвачены красными кровопийцами. Скоро этому событию исполнится 101 год, и хорошо было бы его отметить красивым салют в честь годовщины освобождения Печор", - написал в социальных сетях Яак Мадисон.

"Можно устраивать салют каждый год до тех пор, пока Печоры снова не станут свободными от оккупации. Посмотрим, чей салют красивее, - добавил Мадисон.

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