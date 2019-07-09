Годовалая девочка выпала из рук деда на круизном лайнере и погибла

Пассажир круизного лайнера Сальваторе Анелло держал свою внучку Хлою на руках у большого окна на 11-й палубе теплохода, пришвартованного у пирса в порту города Сан-Хуан (Пуэрто-Рико). Анелло внезапно потерял равновесие и уронил ребенка за борт. Хлоя упала на бетонный пирс и погибла.

Девочка путешествовала на круизном лайнере со своими родителями — Кимберли Шульц Виганд и Аланом Вигандом, — братом, бабушкой и дедушкой. Представители компании Royal Caribbean Cruises, которой принадлежит лайнер Freedom of the Seas, выразили соболезнования семье погибшего ребенка.