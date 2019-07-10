Расизм в таллиннской школе закончился увольнением директора

За несколько недель до концы учебного года в Министерство образования поступило письмо о случае расизма в эстонской международной школе, пишет Postimees.
14-летний ученик Таллиннской европейской школы Том (в интересах несовершеннолетнего имя изменено – прим.ред.) с сентября издевается над единственным темнокожим учителем Виатеуром Нкурунзизом из-за его цвета кожи.
В письме говорится, что учитель неоднократно говорил об этом как родителям подростка, так и директору школы Риккардо Ларини, но издевательства не прекратились.
«В течение всего года Том издавал в мою сторону звуки животного и мешал урокам экономики, вплоть до сегодняшнего дня», - описывает ситуацию учитель Министерству образования.
Помимо звуков, ученик неоднократно называл учителя негром, что для темнокожих людей является крайне оскорбительным.
«Чтобы нормально проводить уроки, я был вынужден часто выгонять Тома из класса, - рассказывает учитель, добавляя, что иногда за 45 минут урока это происходило два-три раза. – Но это не срабатывало, поскольку он продолжал вести себя по-старому, когда возвращался в кабинет».
Вместо того, чтобы наказать Томи за непозволительное поведение, он изначально получил премию. Руководство школы решило, что на последних неделях учебного года он не должен посещать уроки Нкурунзиза, а также его неважные оценки по экономике будут убраны из e-kool.
Нкурунзиза написал, что международная школа за год не смогла разобраться с наличием расизма и попросил у министерства во имя сохранения мультикультурности школы и дружелюбной учебной среды для иностранцев расследовать ситуацию.
Министерство вмешалось
В середине июня пресс-секретарь Министерства образования и науки Стен Отсмаа подтвердил Postimees, что руководство школы ищет решение проблемы и владелец школы, то есть министерство следит за ходом событий.
«Для министерства важно, чтобы инцидент был решен так, чтобы в школе восстановилась поддерживающая и безопасная атмосфера», - сказал Отсмаа, добавив, что если понадобится, министерство разъяснит коллективу школы основные принципы и поможет их придерживаться.
В конце июня, за несколько дней до конца учебного года, директор и завуч старших классов Риккардо Ларини написал заявление об уходе, но комментировать эту тему он не согласился.
«Поскольку исполняющая обязанности директора Сигрид Мельтс – единственный человек, которые сейчас может представлять Таллиннскую европейскую школу, оставлю ваши вопросы ей», - сказал Ларини и объяснил, что из-за серьезных проблем со здоровьем он больше не может в полном объеме выполнять свою работу и со следующего учебного года будет работать учителем с частичной нагрузкой. То, что Ларини написал заявление об уходе с поста директора и завуча, подтвердили и в Министерстве образования.
Хотя Сигрид Мельтс во время появления конфликта была завучем младших классов и не занималась решением проблемы, сейчас она уже в курсе ситуации. Она сообщила, что в конце мая директор Ларини начал срочно искать решение и созвал дисциплинарный совет. Также Ларини беседовал с учеником и его родителями.
«Насколько мне известно, все стороны смогли с уважением выразить свои чувства и мысли и ученик осознал ошибку в своем поведении», - объяснила Мельтс, добавив, что беседовали и с одноклассниками провинившегося ученика.
В школе нет места расизму
«В международной школе важно, чтобы представители различных культур могли уважительно общаться друг с другом. Со следующего года планируем привлечь консультантов Rajaleidja, чтобы повысить сознательность учеников», - говорит Мельтс.
И.о. директора обратила внимание, что в их школе нет места для расистких замечаний и оскорблений. «Эта одна из основных наших ценностей и весь наш коллектив – ученики, учителя и родители – исходят из этого. Это не показуха, это действительно принцип, в ином случае ни школа, ни учителя не смогли бы передавать дальше то, во что сами верим», - говорит Мельтс.
Учитель экономики Нкурунзиза во время подготовки статьи уже был во Франции, но согласился рассказать о случившемся в школе.
«Я рад, что министерство и школа в результате осознали серьезность ситуации», - сказал Нкурунзиза и подтвердил, что дело сдвинулось с мертвой точки только тогда, когда вмешалось Министерство образования и Ларини ушел с поста директора.
Но Нкурунзиза больше всего удивило, что в школе, которую он считал образцом солидарности и поддержки друг друга, в сложный момент ни один коллега его не поддержал.
«Я был учителем в Европейской школе с момента ее основания и помогал ее строить. Мне жаль, если международная атмосфера в школе пострадает от дискриминации», - сказал он.
Нкурунзиза надеется, что его пример поможет избежать аналогичных проблем в других эстонских школах.