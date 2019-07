Дзюба попал в сферу интересов «Марселя»

(180701) -- MOSCOW, July 1, 2018 (Xinhua) -- Artem Dzyuba of Russia celebrates scoring during the 2018 FIFA World Cup round of 16 match between Spain and Russia in Moscow, Russia, July 1, 2018.(Xinhua/Wang Yuguo) - Wang Yuguo -//CHINENOUVELLE_XxjpseE000321_20180701_MUPFN0A001/Credit:CHINE NOUVELLE/SIPA/1807020928

ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA / CHINE NOUVELLE/SIPA