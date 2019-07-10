Ср, 10.07.2019
Эстония должна остановить свое участие в ПАСЕ, сотрудничать со странами Восточной Европы, которые единогласно или в большинстве голосовали против возвращения российской делегации. Март Хельме

Дзюба попал в сферу интересов «Марселя»

(180701) -- MOSCOW, July 1, 2018 (Xinhua) -- Artem Dzyuba of Russia celebrates scoring during the 2018 FIFA World Cup round of 16 match between Spain and Russia in Moscow, Russia, July 1, 2018.(Xinhua/Wang Yuguo) - Wang Yuguo -//CHINENOUVELLE_XxjpseE000321_20180701_MUPFN0A001/Credit:CHINE NOUVELLE/SIPA/1807020928

ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA / CHINE NOUVELLE/SIPA

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба может покинуть Россию в летнее трансферное окно и продолжить карьеру во Франции.

Как сообщает championat.com, в услугах 30-летнего футболиста заинтересован «Марсель». По информации источника, сегодня, 9 июля, прошла встреча президента провансальцев Жака-Анри Эйро, спортивного директора Андони Субисарреты и агента Жорже Мендеша, который в настоящее время занимается переездом форварда в Европу. При этом помимо Дзюбы обсуждались кандидатуры ещё трёх игроков: нападающих Андре Силвы («Милан») и Ивана Кавалейру («Вулверхэмптон») и защитника «Лацио» Уоллеса.

Ранее стало известно, что Дзюба подписал контракт с компанией Мендеша, чтобы перебраться в Европу. Приоритетным вариантом для россиянина является один из клубов английской Премьер-лиги.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ