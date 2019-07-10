Рюйтельмаа о съемках фильма на Лаагна-теэ: скорость движения замедлится, но проехать будет можно

Руководитель отдела организации движения Таллиннского транспортного департамента Тальво Рюйтельмаа сказал Postimees, что июль – самый подходящий для съемок месяц, поскольку дорожная нагрузка меньше и поэтому не должны увеличиться пробки на Петербури-теэ.
Сегодня на Лаагна-теэ начинаются съемки фильма Кристофера Нолана, в течение которых введены временные изменения в движении в соответствии с графиком.
На время съемок обычное движение по Лаагна-теэ будет открыто по понедельникам и вторникам. «В среду, четверг и пятницу Лаагна-теэ в сторону центра города будет открыто до 10 утра, - сказал Рюйтельмаа, добавив, что с десяти часов до половины четвертого дня дорога будет полностью закрыта. – Движение вновь откроется из города в 15.30». На выходных дорога будет закрыта.
«Мосты через Лаагна-теэ открыты, но в интересах безопасности, они будут перекрываться на пять минут», - сказал Рюйтельмаа. На мостах есть регулировщики, которые будут сообщать водителям, когда можно проезжать по мостам, а когда нет.
«Июль – это время, когда самая низкая дорожная нагрузка в городе. Для съемок фильма это самое подходящее время. Конечно, транспортный поток замедлится, но передвигаться будет возможно. Стоит запастись временем», - ответил Рюйтельмаа.
Поскольку графики автобусов изменены, а также поменялось местоположение некоторых остановок, самую точную информацию о времени и маршрутах пассажиры могут найти на странице transport.tallinn.ee, но Рюйтельмаа также сказал, что на остановках есть люди, которые дадут необходимую информацию и помогут.
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