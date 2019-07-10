Фрагменты комсомольского билета помогли установить личность летчика

Харри Хиршон, знакомый Еремина, интересующийся военной историей, не мог успокоиться. Он приехал к приятелю и предложил снова съездить на место обнаружения обломков. «Как так, самолет нашли, а кто в нем был - неизвестно», - объяснил он.

Слой за слоем

В прошлые выходные Еремин и Хиршон вновь приехали к месту обнаружения самолета. Хиршону на глаза попался комок глины синего цвета. При более детальном изучении оказалось, что это комсомольский билет: «Мы начали извлекать его из глины, аккуратно снимая слой за слоем».

Обрывки комсомольского билета помог установить личность погибшего летчика. ФОТО: Эйли Арула

Их работа достигла цели: удалось извлечь фрагменты билета, сложив которые, можно было прочитать имя и отчество летчика – Константин Михайлович, однако в фамилии хорошо читались только первые буквы "Андр". Поиски в российских военных архивах помогли Еремину выяснить, что погибший летчик – это 21-летний Константин Андреев, которого сбили во время боя под Тарту 17 сентября 1944 года.

Учитывая, что в месте обнаружения шли масштабные работы по прокладке труб, а во время первых поисковых работ топталось много народу, обнаружение клочков комсомольского билета стало настоящим выигрышем в лотерею: «Я немножко верю в судьбу и считаю, что сам летчик не хотел остаться безымянным, поэтому эти обрывки словно сами упали нам в руки».

Ищут родственников

В архивах нашли и докладную, в которой вернувшийся из боя на базу лейтенант Коробкин сообщил том, что произошло в тот роковой день под Тарту (см. текст внизу).

Кроме обрывков комсомольского билета в тот день Еремин и Хиршон нашли и принадлежавшие летчику вещи. Особого внимания заслуживают револьвер и ремень. На внутренней стороне ремня были инициалы Андреева – А.К. Также нашли пилотку, кожаный сапог и фрагменты кошелька, внутри которого лежали мелочь и две сторублевые облигации.

Во время воскресных поисков нашли и останки летчика, которые сейчас находятся у археолога Эстонского военного музея Арнольда Унта: «Если удастся найти родственников, мы отправим прах в Россию, если нет, то его захоронят в Эстонии на русском военном кладбище».

Еремин сказал, что занимается поиском родственников летчика, но это очень сложная - чтобы не сказать невозможная - задача: «Речь идет об очень молодом человеке, поэтому у него вряд ли были дети». На воинскую службу Андреева призвали в 1941 году – в 18 лет.

Также поиски родственников усложняет то обстоятельство, что летчик был родом из Кабардино-Балкарии, которая находится рядом с Чечней на Кавказе. И в армию он был призван в Грозном: «Если бы у него было чеченское имя, родственников было бы найти проще, поскольку там очень сильны клановые связи, а у этого летчика было самое обыкновенное русское имя».