Фрагменты комсомольского билета помогли установить личность летчика

В конце мая во время земляных работ в окрестностях Тарту, под Лохква, были обнаружены обломки истребителя Красной армии Як-9. Важнейшие детали корпуса, в том числе и блок двигателя, забрал в свою коллекцию хранитель Йыгеваского военного музея Сергей Еремин. Однако по деталям самолета было невозможно установить личность погибшего летчика, пишет Tartu Postimees.
Харри Хиршон, знакомый Еремина, интересующийся военной историей, не мог успокоиться. Он приехал к приятелю и предложил снова съездить на место обнаружения обломков. «Как так, самолет нашли, а кто в нем был - неизвестно», - объяснил он.
Слой за слоем
В прошлые выходные Еремин и Хиршон вновь приехали к месту обнаружения самолета. Хиршону на глаза попался комок глины синего цвета. При более детальном изучении оказалось, что это комсомольский билет: «Мы начали извлекать его из глины, аккуратно снимая слой за слоем».
Их работа достигла цели: удалось извлечь фрагменты билета, сложив которые, можно было прочитать имя и отчество летчика – Константин Михайлович, однако в фамилии хорошо читались только первые буквы "Андр". Поиски в российских военных архивах помогли Еремину выяснить, что погибший летчик – это 21-летний Константин Андреев, которого сбили во время боя под Тарту 17 сентября 1944 года.
Учитывая, что в месте обнаружения шли масштабные работы по прокладке труб, а во время первых поисковых работ топталось много народу, обнаружение клочков комсомольского билета стало настоящим выигрышем в лотерею: «Я немножко верю в судьбу и считаю, что сам летчик не хотел остаться безымянным, поэтому эти обрывки словно сами упали нам в руки».
Ищут родственников
В архивах нашли и докладную, в которой вернувшийся из боя на базу лейтенант Коробкин сообщил том, что произошло в тот роковой день под Тарту (см. текст внизу).
Кроме обрывков комсомольского билета в тот день Еремин и Хиршон нашли и принадлежавшие летчику вещи. Особого внимания заслуживают револьвер и ремень. На внутренней стороне ремня были инициалы Андреева – А.К. Также нашли пилотку, кожаный сапог и фрагменты кошелька, внутри которого лежали мелочь и две сторублевые облигации.
Во время воскресных поисков нашли и останки летчика, которые сейчас находятся у археолога Эстонского военного музея Арнольда Унта: «Если удастся найти родственников, мы отправим прах в Россию, если нет, то его захоронят в Эстонии на русском военном кладбище».
Еремин сказал, что занимается поиском родственников летчика, но это очень сложная - чтобы не сказать невозможная - задача: «Речь идет об очень молодом человеке, поэтому у него вряд ли были дети». На воинскую службу Андреева призвали в 1941 году – в 18 лет.
Также поиски родственников усложняет то обстоятельство, что летчик был родом из Кабардино-Балкарии, которая находится рядом с Чечней на Кавказе. И в армию он был призван в Грозном: «Если бы у него было чеченское имя, родственников было бы найти проще, поскольку там очень сильны клановые связи, а у этого летчика было самое обыкновенное русское имя».
Докоадная записка о неудачном бое
17 сентября 1944 года. Докладывает участвовавший в бое лейтенант Коробкин.
Четыре самолета (Як-9) вылетели в 13.25 из Адисте, чтобы прикрыть путь истребителю Ил-2.
В 13.50 на высоте 3000 метров на северо-востоке от Тарту встретили шесть немецких истребителей FW 190.
Два немецких самолета атаковали Ил-2 и прикрывавших его истребителей. Летчики Газер и Нешин отбили атаку.
Вторая пара истребителей FW 190 летела против солнца на 400 метров выше. Они атаковали истребители прикрытия Ила, которыми управляли Коробкин и Андреев. Заметив атаку, лейтенант Коробкин резко развернулся и ударил огнем по немецким истребителями, после чего самолет ушел и скрылся на своей территории. Второй самолет этой пары смог зайти в хвост самолету младшего лейтенанта Андреева и дать длинную очередь с высоты в 200 метров. В результате атаки самолет Андреева начал резко падать.
Третья пара немецких самолетов летела на высоте в 600-1000 метров от остальных, в бой не вступала.
Поражение в бою вызвано тем, что Андреев был недостаточно готов и внимателен. Также причиной является небольшой боевой опыт младшего лейтенанта Андреева.
Источник: Российский военный архив