Крошечный кусочек комсомольского билета помог установить личность летчика

В конце мая во время земляных работ в окрестностях Тарту, под Лохква были обнаружены обломки истребителя Красной армии Як-9. Важнейшие детали корпуса, в том числе и блок двигателя, забрал в свою коллекцию хранитель Йыгеваского военного музея Сергей Еремин. И все же, по деталям самолета было невозможно установить, кем был погибший летчик, пишет Tartu Postimees.
Знакомый Еремина, интересующийся военной историей Харри Хирсхон не мог успокоиться. Он приехал к приятелю и предложил снова съездить на место обнаружения обломков. «Как так, самолет нашли, но, кто в нем был неизвестно», - объяснил он.
Слой за слоем
В прошлые выходные Еремин и Хирсхон вновь приехали к месту обнаружения самолета. Хирсхону на глаза попался кусок глины синего цвета. При более детальном изучении оказалось, что кусок глины – это Комсомольский билет: «Мы начали доставать его, аккуратно снимая вокруг слой за слоем».
Их работа привела к цели, поскольку из земли удалось достать куски билета, сложив которые, они узнали имя и отчество летчика, однако, в фамилии хорошо читали только первые буквы – Константин Михайлович Андр. Поиски в российских военных архивах помогли Еремину свести концы с концами и выяснить, что погибшим летчиком был 21-летний Константин Андреев, которого сбили во время боя под Тарту 17 сентября 1944 года.
Учитывая, что в месте обнаружения шли масштабные работы по прокладке труб, а во время первых поисковых работ на месте топталось много народу, обнаружение кусков Комсомольского билета стало настоящим выигрышем в лотерею: «Я немножко верю в судьбу и считаю, что сам летчик не хотел остаться безымянным, а потому эти кусочки словно сами пришли нам в руки».
Ищут родственников
В архивах нашли и пояснительную записку того боя, в которой вернувшийся на базу лейтенант Коробкин доложил о том, что произошло в тот роковой день под Тарту (см. текст внизу).
Кроме кусков комсомольского билета в тот день Еремин и Хирсхон нашли и принадлежавшие летчику вещи. Особого внимания заслуживают револьвер и ремень. На внутренней стороне ремня были инициалы Андреева – А.К. Также нашли пилотку, кожаный сапог и остатки кошелька, внутри которого были копейки и две сторублевые облигации.
Во время воскресных поисков нашли и останки летчика, которые сейчас хранятся на полке у археолога Эстонского военного музея Арнольда Унта: «Если получится найти родственников, отправим останки в Россию, если нет, то их похоронят в Эстонии на русском военном кладбище».
Еремин сказал, что занимается поиском родственников летчика, но это очень сложная, если не сказать невозможная задача: «Речь идет об очень молодом человеке, поэтому у него не могло быть еще детей». На воинскую службу его призвали в 1941 году – в 18 лет.
Также поиски родственников усложняет то обстоятельство, что летчик был родом из Кабардино-Балкарии, которая находится рядом с Чечней на Кавказе. И в армию он был призван в Грозном: «Если бы у него было чеченское имя, родственников было бы найти проще, поскольку там очень сильная клановая система и связи хранят, а у этого летчика было самое обыкновенное русское имя».
Пояснительная записка о неудачном бое
17 сентября 1944 года. Докладывает участвовавший в бое лейтенант Коробкин.
Четыре самолета (Як-9) вылетели в 13.25 из Адисте, чтобы прикрыть путь истребителю Ил-2.
В 13.50 на высоте 3000 метров на северо-востоке от Тарту встретили шесть немецких истребителей FW 190.
Два немецких самолета атаковали Ил-2 и прикрывавших его истребителей. Летчики Газер и Нешин отбили атаку.
Вторая пара истребителей FW 190 летела против солнца на 400 метров выше. Они атаковали истребители прикрытия Ил-а, которыми управляли Коробкин и Андреев. Заметив атаку, лейтенант Коробкин резко развернулся и ударил огнем по немецким истребителями, после чего самолет ушел и скрылся на своей территории. Второй самолет этой пары смог зайти в хвост самолету младшего лейтенанта Андреева и дать длинную очередь с высоты в 200 метров. В результате атаки самолет Андреева начал резко падать.
Третья пара немецких самолетов летела на высоте в 600-1000 метров от остальных, в бой не вступала.
Поражение в бою вызвано тем, что Андреев был недостаточно готов и внимателен. Также причиной является небольшой боевой опыт младшего лейтенанта Андреева.
Источник: Российский военный архив