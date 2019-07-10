Крошечный кусочек комсомольского билета помог установить личность летчика

Знакомый Еремина, интересующийся военной историей Харри Хирсхон не мог успокоиться. Он приехал к приятелю и предложил снова съездить на место обнаружения обломков. «Как так, самолет нашли, но, кто в нем был неизвестно», - объяснил он.

Слой за слоем

В прошлые выходные Еремин и Хирсхон вновь приехали к месту обнаружения самолета. Хирсхону на глаза попался кусок глины синего цвета. При более детальном изучении оказалось, что кусок глины – это Комсомольский билет: «Мы начали доставать его, аккуратно снимая вокруг слой за слоем».

Крошечный кусочек комсомольского билета помог установить личность погибшего летчика. ФОТО: Эйли Арула

Их работа привела к цели, поскольку из земли удалось достать куски билета, сложив которые, они узнали имя и отчество летчика, однако, в фамилии хорошо читали только первые буквы – Константин Михайлович Андр. Поиски в российских военных архивах помогли Еремину свести концы с концами и выяснить, что погибшим летчиком был 21-летний Константин Андреев, которого сбили во время боя под Тарту 17 сентября 1944 года.

Учитывая, что в месте обнаружения шли масштабные работы по прокладке труб, а во время первых поисковых работ на месте топталось много народу, обнаружение кусков Комсомольского билета стало настоящим выигрышем в лотерею: «Я немножко верю в судьбу и считаю, что сам летчик не хотел остаться безымянным, а потому эти кусочки словно сами пришли нам в руки».

Ищут родственников

В архивах нашли и пояснительную записку того боя, в которой вернувшийся на базу лейтенант Коробкин доложил о том, что произошло в тот роковой день под Тарту (см. текст внизу).

Кроме кусков комсомольского билета в тот день Еремин и Хирсхон нашли и принадлежавшие летчику вещи. Особого внимания заслуживают револьвер и ремень. На внутренней стороне ремня были инициалы Андреева – А.К. Также нашли пилотку, кожаный сапог и остатки кошелька, внутри которого были копейки и две сторублевые облигации.

Во время воскресных поисков нашли и останки летчика, которые сейчас хранятся на полке у археолога Эстонского военного музея Арнольда Унта: «Если получится найти родственников, отправим останки в Россию, если нет, то их похоронят в Эстонии на русском военном кладбище».

Еремин сказал, что занимается поиском родственников летчика, но это очень сложная, если не сказать невозможная задача: «Речь идет об очень молодом человеке, поэтому у него не могло быть еще детей». На воинскую службу его призвали в 1941 году – в 18 лет.

Также поиски родственников усложняет то обстоятельство, что летчик был родом из Кабардино-Балкарии, которая находится рядом с Чечней на Кавказе. И в армию он был призван в Грозном: «Если бы у него было чеченское имя, родственников было бы найти проще, поскольку там очень сильная клановая система и связи хранят, а у этого летчика было самое обыкновенное русское имя».