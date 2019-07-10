Что общего между фильмом Нолана, ликвидацией русской школы и сталинскими репрессиями?

Наука экономика учит нас, что бесплатных пирожных не бывает. Все имеет цену, и не потому, что все продается, а потому, что всегда есть издержки; даже когда кажется, что их нет, имеются альтернативные издержки – выгода «Б», которую мы упускаем, гонясь за выгодой «А». Расходы и доходы часто разнесены не только во времени, но и по людям: расходы несет один, прибыль получает другой.

Компромиссное решение по Лаагна-теэ уже принято, и теперь, я надеюсь, можно говорить обо всей этой ситуации спокойнее. Но пока говорили о том, чтобы ради съемок перекрыть транспортную артерию Лаагна-теэ больше чем на месяц, спор в соцсетях шел дивный. Ласнамяэсцы были едины: этого делать нельзя. Другая сторона возражала: это же мировая слава, ради нее можно и потерпеть! На что ласнамяэсцы, не будь дураки, спрашивали: а вы сами живете в Ласнамяэ? Или будете «терпеть» в Ыйсмяэ, Пирита и Нымме, Тарту и Пярну? Если так, лучше помолчите. Страдать в случае чего придется нам, и наше мнение должно учитываться. Другая сторона не унималась. Режиссер с мировым именем, как можно! Ну да, вы заплатите, но выгоду потом получит вся страна! Ах, вы все еще против? Вы не желаете добра Эстонии?..

В переводе с лицемерного на человеческий: мы хотим мировой славы, но платить будете вы.

Кто-то же должен страдать

Логика другой стороны меня, признаюсь, бесила страшно. Еще и потому, что в Эстонии эта логика наблюдается везде и всюду. Политики и самозваные лидеры общественного мнения то и дело рассуждают о выгоде для страны вообще, забывая упомянуть (боюсь, что и подумать) о том, как эта выгода распределится по людям.

Можно превратить Ласнамяэ в большой транспортный затор ради мировой славы страны? Можно. Пусть конкретно ласнамяэсцам от этой славы – одни убытки.

Можно закрыть русские детсады и школы ради дословного выполнения преамбулы Конституции? Можно. Пусть часть русских детей пострадает – при нашем уровне приемлемого национализма и безразличия к судьбам «чужих» это аксиома, увы (вспомните историю с Кохтла-Ярвеской гимназией).

Можно ассимилировать местных русских ради улучшения демографической ситуации народа эстонского? Можно. Пусть это и глубоко не в интересах местных русских.

Я не буду говорить о нюансах и о том, что тут доказано, а что нет, что выполнимо, а что нет. Важна логика: сделаем то, что выгодно для «нас», за счет «них». При этом «наши» интересы демагогически подаются как «государственные» – ради таких погнобить не-совсем-своих можно и нужно.