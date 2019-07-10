Что общего между фильмом Нолана, ликвидацией русской школы и сталинскими репрессиями?

Именно этим вопросом, вынесенным в заголовок, задается Николай Караев, и ему кажется, что между ними куда больше общего, чем можно подумать.
Наука экономика учит нас, что бесплатных пирожных не бывает. Все имеет цену, и не потому, что все продается, а потому, что всегда есть издержки; даже когда кажется, что их нет, имеются альтернативные издержки – выгода «Б», которую мы упускаем, гонясь за выгодой «А». Расходы и доходы часто разнесены не только во времени, но и по людям: расходы несет один, прибыль получает другой.
Компромиссное решение по Лаагна-теэ уже принято, и теперь, я надеюсь, можно говорить обо всей этой ситуации спокойнее. Но пока говорили о том, чтобы ради съемок перекрыть транспортную артерию Лаагна-теэ больше чем на месяц, спор в соцсетях шел дивный. Ласнамяэсцы были едины: этого делать нельзя. Другая сторона возражала: это же мировая слава, ради нее можно и потерпеть! На что ласнамяэсцы, не будь дураки, спрашивали: а вы сами живете в Ласнамяэ? Или будете «терпеть» в Ыйсмяэ, Пирита и Нымме, Тарту и Пярну? Если так, лучше помолчите. Страдать в случае чего придется нам, и наше мнение должно учитываться. Другая сторона не унималась. Режиссер с мировым именем, как можно! Ну да, вы заплатите, но выгоду потом получит вся страна! Ах, вы все еще против? Вы не желаете добра Эстонии?..
В переводе с лицемерного на человеческий: мы хотим мировой славы, но платить будете вы.
Кто-то же должен страдать
Логика другой стороны меня, признаюсь, бесила страшно. Еще и потому, что в Эстонии эта логика наблюдается везде и всюду. Политики и самозваные лидеры общественного мнения то и дело рассуждают о выгоде для страны вообще, забывая упомянуть (боюсь, что и подумать) о том, как эта выгода распределится по людям.
Можно превратить Ласнамяэ в большой транспортный затор ради мировой славы страны? Можно. Пусть конкретно ласнамяэсцам от этой славы – одни убытки.
Можно закрыть русские детсады и школы ради дословного выполнения преамбулы Конституции? Можно. Пусть часть русских детей пострадает – при нашем уровне приемлемого национализма и безразличия к судьбам «чужих» это аксиома, увы (вспомните историю с Кохтла-Ярвеской гимназией).
Можно ассимилировать местных русских ради улучшения демографической ситуации народа эстонского? Можно. Пусть это и глубоко не в интересах местных русских.
Я не буду говорить о нюансах и о том, что тут доказано, а что нет, что выполнимо, а что нет. Важна логика: сделаем то, что выгодно для «нас», за счет «них». При этом «наши» интересы демагогически подаются как «государственные» – ради таких погнобить не-совсем-своих можно и нужно.
Так считают далеко не все. Но считающих так, судя по рейтингам партий с соответствующей идеологией, достаточно. Возьмем прошлые выборы и образование коалиции. Опять же, все поостыли, посмотрели на то, кто как себя повел после выборов, и можно повторить в надежде быть услышанным: выбор центристов был между «союз с Партией реформ + похерить интересы русского избирателя» и «союз с EKRE + не похерить интересы русского избирателя». И аргумент ряда противников коалиции были похожими: «Не пустим к власти EKRE, пусть и за счет местных русских». Именно так: коалиция с реформистами (с центристами или без) означала бы скорый конец русского образования. Альтернатива – дать власть EKRE и стараться сдерживать эту партию в рамках демократии.
«Правильного ответа» я лично тут не вижу. Но на практике из двух зол меньшее – то, что дает хоть какую-то надежду. Вариант с реформистами местным русским надежды не давал и не дает, а сдерживать EKRE пока вроде удается.
«Демократия» по Джокеру
Кстати говоря, похожая этическая альтернатива была исследована в знаменитом эпизоде фильма Кристофера Нолана «Темный рыцарь». Злодей Джокер сообщает пассажирам двух паромов, что оба они заминированы, и вручает двум группам людей по пульту с кнопкой – если нажмете, погибнут другие, если не нажмете, погибнут все. Один умный писатель сказал в свое время, что верный выход тут один: сразу же выбросить пульт за борт. Вот так просто. И так сложно в реальности.
Те, кто хотел закрыть Лаагна-теэ на месяц ради славы Эстонии; те, кто хочет закрыть русские школы ради сохранения эстонской культуры, что бы это ни значило; те, кто хочет ассимилировать таких, как я, ради абстрактного будущего Эстонии – все они жмут на эту самую кнопку. Пусть другие пострадают, зато нам будет хорошо. Только так это никогда не работает: Джокер на то и Джокер, что если нажать на кнопку, взорвется вообще всё.
А самое удивительное, что те, кто готов бросить ласнамяэсцев ли, местных русских ли под колеса славы, прогресса и светлого будущего, не понимают, что Сталин со товарищи, организуя репрессии и депортации, руководствовался той же логикой: «Можно убить и депортировать часть людей, чтобы построить наш рай на земле? Можно!»
Бросайте в меня камни и ешьте меня с маслом – я не вижу принципиальной разницы. Если вы уверены, что можно поступиться частным благом другого ради вашего или даже общего великого дела, вы ничего не поняли в фильмах Нолана, господа. Ни-че-го.
С негражданами (и гражданами РФ, которые стали ими, чтобы не оставаться без паспорта) вышла та же самая очень джокеровская история. Решение «лишим часть людей права представительства в парламенте, чтобы не мешали нам строить национальное государство» обернулось для Эстонии трагическими последствиями. Ущербность демократии вылилась в то, что наша политика много лет была куда более праволиберальной, чем должна была быть исходя из реального уровня жизни в стране. Ведь большинство тех, кто поддержал бы левые партии и более левую политику, права голоса не имеют. Сегодня мы пожинаем экономические плоды этого решения.
Есть ситуации, когда компромисс возможен, как с Лаагна-теэ; с демократией и правами человека компромисса быть не может. Нельзя иметь парламент, в котором не представлены 15% беднейшего населения страны, и считать себя образцовой демократией. Нельзя желать лишить 25% детей образования на родном языке и заявлять, что у нас все в порядке с правами человека.
Но с Бэтменами – борцами за справедливость – в Эстонии напряженка. Зато Джокеров полно. И все улыбаются.