Сборная России по хоккею получит нового главного тренера

Алексей Кудашов возглавил сборную России по хоккею и петербургский хоккейный клуб СКА, сменив на этих постах Илью Воробьёва.
Возможными причинами отставки Воробьева специалисты называют провальный ЧМ-2019, где россияне с сильнейшим за последние годы составом не смогли подняться выше третьего места. Также и в СКА у Воробьева не получилось выйти в финал Кубка Гагарина.
Официально о назначении Кудашова будет объявлено в ближайшее время.
47-летний Кудашов известен по работе в Континентальной хоккейной лиге с мытищинским «Атлантом» (2012–2015) и ярославским «Локомотивом» (2015–2017). Его лучшим результатом в должности главного тренера является выход в полуфинал Кубка Гагарина — 2017 с «Локомотивом». С апреля 2018 года Кудашов совмещает работу в штабе сборной России и штабе СКА.