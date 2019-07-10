Ср, 10.07.2019
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  • Член правления ОЛПЭ Мстислав Русаков получил статус подозреваемого

Член правления ОЛПЭ Мстислав Русаков получил статус подозреваемого

Мстислав Русаков.

ФОТО: PEETER LANGOVITS/PM/SCANPIX

Член правления Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ) Мстислав Русаков официально получил статус подозреваемого по уголовному делу, возбужденному в декабре прошлого года.

Как сказала Rus.ERR пресс-секретарь Госпрокуратуры Оля Кивистик, других подозреваемых в этом деле на данный момент нет, обвинения также никому предъявлены не были.

Русакова подозревают в представление неверных данных в регистр некоммерческих объединений и фондов.

Накануне стало известно, что по месту жительства Мстислава Русакова, который также является руководителем НКО «Русская школа в Эстонии», был проведен обыск. Обыскали правоохранители и офис НКО. 

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