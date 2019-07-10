Член правления ОЛПЭ Мстислав Русаков получил статус подозреваемого

Член правления Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ) Мстислав Русаков официально получил статус подозреваемого по уголовному делу, возбужденному в декабре прошлого года.
Как сказала Rus.ERR пресс-секретарь Госпрокуратуры Оля Кивистик, других подозреваемых в этом деле на данный момент нет, обвинения также никому предъявлены не были.
Русакова подозревают в представление неверных данных в регистр некоммерческих объединений и фондов.
Накануне стало известно, что по месту жительства Мстислава Русакова, который также является руководителем НКО «Русская школа в Эстонии», был проведен обыск. Обыскали правоохранители и офис НКО.