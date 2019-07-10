Увеличение груди – что показывает исследование последующей удовлетворенности прошедших эту операцию женщин? Первая часть.

Данная статья отражает результаты исследования, проведенного среди 48 женщин, обратившихся к хирургической коррекции груди (увеличение груди, поднятие и уменьшение груди, реконструкция груди). Отражены результаты того, как увеличение груди или другая процедура с целью ее коррекции повлияли на дальнейшую жизнь прошедших операцию женщин в нижеследующих аспектах:

Удовлетворенность грудью Удовлетворенность результатом Психологическая и социальная удовлетворенность

Удовлетворенность грудью

Женщины из всех трех групп описывали свою удовлетворенность или ее отсутствие, опираясь на такие параметры, как величина груди, ее симметрия, вид зоны декольте, расположение молочных желез, шрамы, пропорции в сравнении с остальным телом, а также на то, насколько естественно ощущалась их грудь после операции по увеличению как внешне, так и на ощупь.

Одна женщина, которая прибегла к увеличению груди, описала свой опыт так: «У меня очень красивая, полная, округлая и упругая грудь нормальной величины и я очень довольна ею. Исключи-и-тельно довольна!»

Женщины, которые были не совсем довольны результатами операции по увеличению груди в их случае, отметили все же, что по сравнению с ситуацией до операции результат значительно улучшился. В то же время менее удовлетворенные результатами женщины были реалистичны и отмечали, что с учетом того, с чем приходилось работать хирургу, результат был очень хорошим.

Кроме того, в качестве важной дополнительной цености указывали то, насколько лучше сидела одежда – от платьев и белья до купальных костюмов – на всех женщинах, прошедших операцию по увеличению груди. Все участвовавшие в исследовании женщины отметили это как значительную сопутствующую дополнительную ценность.

Удовлетворенность результатом

В исследовании проанализировали общую удовлетворенность результатами маммопластики. В опросе, помимо операции и результатов, сосредоточились также на опыте в целом. Наиболее распространенными ответами и реакциями были:

«Если бы я должна была это делать вновь, то сделала бы».

«Не прошло и дня, чтобы я не благодарила себя за то, что приняла такое решение».

«Я очень довольна тем, что прибегла к маммопластике».

«Мне кажется, что маммопластика вернула мне мое тело».

«Я смело пожелала бы этого всем, кто думает об увеличении груди».

Психологическая и социальная удовлетворенность

Данный подпункт затрагивает то влияние, которое маммопластика оказала на общее душевное и социальное благополучие женщин. Женщины описывали, улучшила ли и в какой мере пройденная операция по коррекции груди их ощущение собственного «я» и уверенности в себе. Сквозной темой являлось признание в том, что после операции они не стыдились больше вида своей груди, были более уверены в себе в ситуациях социального характера, а также в своем теле в целом.

Одна из женщин, прошедших операцию по коррекции груди, описала это так:

«Для меня это вопрос уверенности в себе. Вне зависимости от того, куда я иду, будь то театр или тренировка, я чувствую, что одежда на мне сидит безукоризненно, что мое тело пропорционально. Операция по увеличению груди значительно повысила мою уверенность в себе и позволила освободиться от комплексов в связи с моей внешностью. Я чувствую себя гораздо более уверенной».

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