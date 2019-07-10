Ср, 10.07.2019
Я сама активно пользуюсь смартфоном и даже перемещаюсь с ним по дому, но не могу понять: что в нем или в окаянных мессенджерах может быть такого, что не может немножечко потерпеть или быть высказанным в собственно телефонной беседе? Марианна Тарасенко
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  • «Пропасть на 24 часа»: в Эстонию пришла опасная детская игра

«Пропасть на 24 часа»: в Эстонию пришла опасная детская игра

Дети. Иллюстративное фото.

ФОТО: Design Pics/PhanterMedia/Scanpix

Игра, в ходе которой исчезали дети в разных странах мира, затронула и Эстонию: этом году сотрудникам полиции приходилось часто расследовать подобные липовые исчезновения, однако в последнее время тенденция начала снижаться.

Руководитель патрульной службы Ида-Харьюского отделения полиции, майор полиции Юхан Евонен такое поведение называет безответственным, передает Rus.ERR.

«Молодые люди могли бы подумать, в каком состоянии их родители, сколько сил со стороны государственных служб отправляется на поиски, - сказал Евонен в интервью Радио 4, добавив, что в это время кто-то действительно может нуждаться в помощи.

Полиция отмечает, что близким пропавшего нельзя утаивать информацию от полиции. Например, если подросток убежал из дома после ссоры с родителями или если родитель его ударил, об этом нужно сказать стражам правопорядка.

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