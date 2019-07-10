Фото: в продажу поступил особняк эстонского времени с огромным участком земли

В Пыхья-Пярнумаа продается солидный хуторской дом. Кроме чудесного месторасположения, покупателей должна привлечь к этому объекту его подходящая цена, размышляет портал Kodustiil.
В деревне Луури волости Пыхья-Пярнумаа продается солидный деревянный дом постройки 1928 года. Сама недвижимость имеет два кадастровых признака, общая площадь земельного участка более девяти гектаров, почти три из которых занимает лес.
На участке расположены солидный жилой дом и надворные постройки. На ухоженном дворе нашлось место декоративным растениям, а также плодово-ягодным и овощным культурам. Имеется пруд. Дорога, ведущая от шоссе, покрыта гравием и находится в хорошем состоянии.
Общая площадь двухэтажного дома составляет 195,8 квадратных метров. История дома начинается еще в начале прошлого века, когда он служил железнодорожной станцией. Начиная с 1993 года дом использовался как жилое помещение.
На первом этаже большая кухня, гостиная, спальня, сухой туалет, в прихожую - два входа, отдельно находится помещение для стирки и мытья с дровяной плитой. Комнаты второго этажа для жилья не используются, однако их можно без труда превратить в жилые.
Электричество и вода в доме имеются, горячую воду дает элетробойлер. Заменена часть окон.
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