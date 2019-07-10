Ср, 10.07.2019
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  • Фото: в продажу поступил особняк эстонского времени с огромным участком земли

Фото: в продажу поступил особняк эстонского времени с огромным участком земли

ФОТО: KV.EE

В Пыхья-Пярнумаа продается солидный хуторской дом. Кроме чудесного месторасположения, покупателей должна привлечь к этому объекту его подходящая цена, размышляет портал Kodustiil

В деревне Луури волости Пыхья-Пярнумаа продается солидный деревянный дом постройки 1928 года. Сама недвижимость имеет два кадастровых признака, общая площадь земельного участка более девяти гектаров, почти три из которых занимает лес. 

ФОТО: KV.EE

На участке расположены солидный жилой дом и надворные постройки. На ухоженном дворе нашлось место декоративным растениям, а также плодово-ягодным и овощным культурам. Имеется пруд. Дорога, ведущая от шоссе, покрыта гравием и находится в хорошем состоянии. 

ФОТО: KV.EE

Общая площадь двухэтажного дома составляет 195,8 квадратных метров. История дома начинается еще в начале прошлого века, когда он служил железнодорожной станцией. Начиная с 1993 года дом использовался как жилое помещение. 

ФОТО: KV.EE

На первом этаже большая кухня, гостиная, спальня, сухой туалет, в прихожую - два входа, отдельно находится помещение для стирки и мытья с дровяной плитой. Комнаты второго этажа для жилья не используются, однако их можно без труда превратить в жилые. 

ФОТО: KV.EE

Электричество и вода в доме имеются, горячую воду дает элетробойлер. Заменена часть окон. 

Больше информации на портале недвижимости KV.EE.

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