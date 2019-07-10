В Таллинне толпа людей прошла мимо лежащего без сознания молодого человека

«Он пьян», - сказали мне, хотя запаха не было. Он абсолютно не шел на контакт. Быстро проверила, чтобы его голова была наклонена набок на случай, если его начнет тошнить и он бы не задохнулся. Закричала стоявшей вокруг компании, чтобы вызвали скорую помощь. Одна девушка позвонила и описала ситуацию. Ее спутник подошел к ней и спросил: «Зачем ты звонишь?» Чувствую, как начинаю раздражаться.

Одетому обычно или бедно мужчине, проблемы со здоровьем которого выглядят как опьянение, с большой вероятностью не помогут. Не дай бог, если у него еще в руке будет бутылка. Никого не волнует, отравился ли он напитком или у него случился инфаркт. Мимо человека проходит толпа людей, но никто ничего не делает. Такое поведение называют эффектом свидетеля.

Только после того, как я остановилась, вокруг человека без сознания собралась толпа. Подумайте, этот молодой человек чей-то сын, брат или возлюбленный, который может нуждаться в неотложной медицинской помощи или хотя бы поддержке, чтобы его не обобрали до нитки. Возможно, когда-то ночью по дороге домой на улице упадете вы или близкий вам человек. И тысячи человек просто пройдут мимо. Пойдут дальше и даже не пошевелят пальцем, чтобы помочь брату, сыну, отцу...Даже хотя бы не поинтересуются, нужна ли ему помощь.

Передача Brain Games провела эксперимент: женщина падает в людном месте. В одном случае дама одета прилично, а в другом словно она бездомная. В случае хорошо одетой за секунду образовалось много желающих помочь, а к бедной никто даже не подошел. Эксперимент повторили и с мужчиной. В видео говорится, что мы делим людей на категории: одни принадлежат к нашей группе, а другие нет. Людям из своей группы с большой вероятностью поможем.