Мария Юферева-Скуратовски: остановите разделение общества!

Чтобы в этом убедиться достаточно бросить ретроспективный взгляд на 30 лет назад. Именно тогда на Певческом поле Тяхтвере в Тарту были представлены пять патриотических песен, созданных Ало Маттийзеном, Юри Леэсментом и Хенно Кяо, которые оказали огромное влияние на эмоциональный настрой эстонцев, стоявших за восстановление независимости своей страны. Одной из этих пяти песен была как раз песня, в припеве которой звучало «Остановите Ласнамяэ». Эта песня времен поющей революции и смысл ее простирается гораздо дальше, чем просто борьба за сохранение зеленых зон и уютного городского пространства.

Министр культуры Тынис Лукас знает историю и контекст появления этих строк гораздо лучше многих, присутствовавших на Певческом празднике. Более того, предположу, что ученики из школ Ласнамяэ, которые принимали участие в этом грандиозном мероприятии, толком не поняли, что имеет в виду министр и зачем ему может понадобиться останавливать Ласнамяэ. А для русскоязычной публики эта фраза и вовсе прозвучала как оскорбление. Потому что в сознании современного человека район - это не только жилые дома, парки и торговые центры, но в первую очередь люди.

Тридцать лет назад, когда вопрос восстановления независимости волновал каждого человека, проживающего в Эстонии, подобные призывы были оправданны и нужны. Но сейчас, когда уже пора стирать границы между общинами и говорить, что все живущие в Эстонии - это «наши люди», фразы вроде «Остановите Ласнамяэ» звучат по меньшей мере неуместно. В конце концов, если не было мотивации делать исторических и политических намеков, можно было подобрать нейтральную фразу по сути вопроса того же строительства. В любом случае всегда необходимо учитывать тот особый эмоциональный накал, который царит на Певческом поле и призван воодушевлять и объединять людей.