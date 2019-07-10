Мария Юферева-Скуратовски: остановите разделение общества!

Думаю, что министр культуры Тынис Лукас лукавит. Произнесенная им в порыве эмоций на Певческом празднике фраза «Остановите Ласнамяэ» значит нечто большее, чем просто строительство высоток.
Чтобы в этом убедиться достаточно бросить ретроспективный взгляд на 30 лет назад. Именно тогда на Певческом поле Тяхтвере в Тарту были представлены пять патриотических песен, созданных Ало Маттийзеном, Юри Леэсментом и Хенно Кяо, которые оказали огромное влияние на эмоциональный настрой эстонцев, стоявших за восстановление независимости своей страны. Одной из этих пяти песен была как раз песня, в припеве которой звучало «Остановите Ласнамяэ». Эта песня времен поющей революции и смысл ее простирается гораздо дальше, чем просто борьба за сохранение зеленых зон и уютного городского пространства.
Министр культуры Тынис Лукас знает историю и контекст появления этих строк гораздо лучше многих, присутствовавших на Певческом празднике. Более того, предположу, что ученики из школ Ласнамяэ, которые принимали участие в этом грандиозном мероприятии, толком не поняли, что имеет в виду министр и зачем ему может понадобиться останавливать Ласнамяэ. А для русскоязычной публики эта фраза и вовсе прозвучала как оскорбление. Потому что в сознании современного человека район - это не только жилые дома, парки и торговые центры, но в первую очередь люди.
Тридцать лет назад, когда вопрос восстановления независимости волновал каждого человека, проживающего в Эстонии, подобные призывы были оправданны и нужны. Но сейчас, когда уже пора стирать границы между общинами и говорить, что все живущие в Эстонии - это «наши люди», фразы вроде «Остановите Ласнамяэ» звучат по меньшей мере неуместно. В конце концов, если не было мотивации делать исторических и политических намеков, можно было подобрать нейтральную фразу по сути вопроса того же строительства. В любом случае всегда необходимо учитывать тот особый эмоциональный накал, который царит на Певческом поле и призван воодушевлять и объединять людей.
Министра осудили многие – политики, чиновники и даже представители строительных кампаний. Мне лично для полноты картины не хватило мнения депутата Рийгикогу Виктории Ладынской-Кубитс, которая входит, как и Тынис Лукас, в партию «Отечество». Она избиралась от Ласнамяэ, жила в Ласнамяэ, написала книгу об этом районе. Мне на самом деле интересно, одобряет ли она слова Лукаса или считает, что по отношению к жителям района фраза была крайне неудачной и оскорбительной.