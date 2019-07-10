Клиентов Swedbank предупреждают: в работе банковских карт и интернет-банка могут возникнуть сбои

Swedbank сообщает, что в ночь на четверг 11 июля с полуночи до 4.30 утра в ходе плановых работ по обслуживанию ИТ-систем могут возникать кратковременные сбои в работе мобильного и интернет-банка, банковских карточек и банковских автоматов.