Ср, 10.07.2019
Я сама активно пользуюсь смартфоном и даже перемещаюсь с ним по дому, но не могу понять: что в нем или в окаянных мессенджерах может быть такого, что не может немножечко потерпеть или быть высказанным в собственно телефонной беседе? Марианна Тарасенко
  • Rus.Postimees.ee
  • Впрок
  • Клиентов Swedbank предупреждают: в работе банковских карт и интернет-банка могут возникнуть сбои

Клиентов Swedbank предупреждают: в работе банковских карт и интернет-банка могут возникнуть сбои

Swedbank

ФОТО: Ints Kalnins / Reuters

Swedbank сообщает, что в ночь на четверг 11 июля с полуночи до 4.30 утра в ходе плановых работ по обслуживанию ИТ-систем могут возникать кратковременные сбои в работе мобильного и интернет-банка, банковских карточек и банковских автоматов.

"Приносим извинения за возможные неудобства, и рекомендуем клиентам запланировать пользование интернет-банком и банковскими карточками с таким расчетом, чтобы это не помешало их банковским операциям", - обратился представитель банка.

Круглосуточно информацию можно получить по телефону Swedbank 6 310 310.

НАВЕРХ