Клиентов Swedbank предупреждают: в работе банковских карт и интернет-банка могут возникнуть сбои

Swedbank сообщает, что в ночь на четверг 11 июля с полуночи до 4.30 утра в ходе плановых работ по обслуживанию ИТ-систем могут возникать кратковременные сбои в работе мобильного и интернет-банка, банковских карточек и банковских автоматов.
"Приносим извинения за возможные неудобства, и рекомендуем клиентам запланировать пользование интернет-банком и банковскими карточками с таким расчетом, чтобы это не помешало их банковским операциям", - обратился представитель банка.
Круглосуточно информацию можно получить по телефону Swedbank 6 310 310.