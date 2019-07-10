В Ида-Вирумаа стартовал фестиваль «Музыка семи городов»

Изначальная идея – семь дней, семь концертов и семь городов – приобрела невиданный размах. Фестиваль проводится уже в 21-й раз и за это время значительно оживил музыкальную жизнь Ида-Вирума. Теперь это праздник разных жанров – от классической камерной и старинной музыки до джаза и поп-музыки. Концерты проходят в разных городах и на разных площадках – в усадьбах, церквях и даже… под землей в шахтном музе.

В этом году заявлено много известных исполнителей, среди которых – София Рубина, Уку Сувисте и Отт Лепланд. Популярный эстонский певец и автор песен Отт Лепланд, представлявший Эстонию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2012 году, даст бесплатный сольный концерт! Выступление состоится 16 июля в 19 часов в Кохтла-Ярвеском культурном центре. Поклонников таланта Сувисте и Рубиной ждут концерты в Тойла 14 и 18 июля.

Фестиваль откроется 10 июля в большом зале Йыхвиского концертного дома выступлением экспериментального оркестра «Симфониетта Эстония». Виртуозный коллектив смело внедряет инновации в музыку и ищет нестандартные формы самовыражения. Эстонская «Симфониетта» представит программу на музыку Чайковского, Аренского, Аттерберга и Грига под названием «Элегическое настроение».