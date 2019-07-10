Партия реформ сохраняет в рейтинге устойчивый перевес

Eсли бы выборы Рийгикогу состоялись в следующее воскресенье, то за Партию реформ отдали бы голос 33,6, за Центристскую партию 21,2, за Эстонскую консервативную народную партию EKRE 17,4 процента прошенных. За Социал-демократическую партию SDE проголосовали бы 10,9, а за Isamaa - 7,8 процента электората, сообщает BNS.