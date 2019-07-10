Партия реформ сохраняет в рейтинге устойчивый перевес

Летний "сезон засолки огурцов" отражается и на рейтинге партий - Партия реформ сохраняет устойчивый перевес, Центристская партия по-прежнему на втором месте и разница в их рейтинге составляет 12,4 процента, свидетельствуют данные опроса Института общественных исследований MTÜ и социологической фирмы Norstat Eesti.
Eсли бы выборы Рийгикогу состоялись в следующее воскресенье, то за Партию реформ отдали бы голос 33,6, за Центристскую партию 21,2, за Эстонскую консервативную народную партию EKRE 17,4 процента прошенных. За Социал-демократическую партию SDE проголосовали бы 10,9, а за Isamaa - 7,8 процента электората, сообщает BNS.
Партия реформ успешнее Центристской на 12,4 процента, между рейтингом Центристской партии и находящейся на третьем месте EKRE 3,8 процента. SDE опережает Isamaa на 3,1 процента. Коалицию поддерживает в общей сложности 46,4 процента, а оппозицию 44,5 процента опрошенных.