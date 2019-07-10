Ср, 10.07.2019
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Найдена самая дешевая жилплощадь в Москве

ФОТО: cian.ru

Квартиру в Новой Москве выставили на продажу за 1,3 миллиона рублей — или 18 тысяч евро. Это самое дешевое для столицы предложение индивидуального жилья, пишет Lenta.ru. Описание объекта размещено в базе ЦИАН.

По рекордно низкой цене предлагается лот общей площадью 20 квадратных метров на первом этаже трехэтажного дома, расположенного в поселке Первомайское на территории Троицкого административного округа. В стоимость включена мебель и бытовая техника. Прописаться в помещении нельзя, его юридический статус не уточняется.

ФОТО: cian.ru

«Внутри есть все для жизни: индивидуальное отопление (теплые полы), центральное водоснабжение, кабельное телевидение, высокоскоростной интернет», — перечисляет автор объявления. Поездка на автобусе от дома до станции метро «Саларьево», согласно описанию, займет 20-30 минут. Также из поселка курсирует автобус до аэропорта Внуково.

«В самом поселке есть вся инфраструктура: школа, больница, детский сад, спортивная площадка и стадион, магазины. Перед жилым комплексом — действующий храм. Недалеко есть озеро для отдыха, купания и ловли рыбы», — отмечается в объявлении.

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