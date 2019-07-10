Сергей Лавров: в Прибалтике поднимают головы ультрарадикалы

По итогам неформальной министерской встречи ОБСЕ, завершившейся накануне в Словакии, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что на Украине и в странах Балтии ультрарадикалы стали поднимать головы.
«И, безусловно, проблема возрождения неонацистских тенденций. Ультрарадикалы поднимают голову и на Украине, и в Прибалтике. Это тоже большая проблема. О ней мы сегодня подробно говорили. К сожалению, Парламентская ассамблея ОБСЕ, завершившаяся недавно, не поддержала большинством голосов российский проект о недопустимости возрождения неонацизма. Думаю, это стыдно для наших европейских партнеров. Но мы будем продолжать ставить эту тему в ООН, Совете Европы и на площадке ОБСЕ. Постараемся подготовить вместе с нашими коллегами пакет необходимых решений для официального заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, который в начале декабря пройдет в Братиславе», - цитирует Лаврова официальный сайт МИД РФ.
По его оценке, прошедшая в Высоких Татрах неформальная встреча министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ получилась полезной.
«В целом разговор получился полезным, хотя некоторые наши коллеги по-прежнему заточены только на то, чтобы заученно повторять осуждения в адрес России – агрессия, оккупация и т.д. Но большинство стремилось использовать эту встречу, чтобы искать пути, выходы из кризисных условий, в которых оказалась сейчас евроатлантическая безопасность», - отметил Сергей Лавров.