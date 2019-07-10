Помните появившихся на свет в Таллинне девочек-четверняшек? Смотрите, как они выглядят сейчас

Живущая вблизи Роэла семья Нирги отметила второй день рождения четверняшек Лооре, Луйзе, Леэне и Лагле. Их приехали поздравить также премьер-министр Юри Ратас и министр народонаселения Рийна Сольман.

Ратас подарил им кукол Роози (младшая сестра известного персонажа эстонского мультика Лотте - прим.ред.), что вызвало восторг у девочек.

Премьер-министр поинтересовался, как у семьи дела. Также он заметил, что у матери, конечно, совсем нет свободного времени. «Знаю по себе», - сказал Ратас, который сам является отцом четверых детей.

Позже с поздравлениями прямо из Нарвы приехала министр Рийна Сольман, которая вручила семье корзину фруктов.

Отец семейства сказал, что утренний визит волостного старейшины Винни Рауно Вырно уже натренировал дочерей и они привыкли к гостям, поэтому с радостью общались с министрами.