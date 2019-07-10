Касса по безработице: водители грузовиков не хотят работать за рубежом

Особенно, по словам работодателей, не хватает водителей грузовиков на международных перевозках. Люди, которые ищут работу в этой сфере, есть, но они хотят работать на внутренних перевозках и работодателям приходится искать людей на международные рейсы за рубежом, отметила руководитель по обслуживанию Кассы по безработице Ливия Лаас.

Касса по безработице дважды в год фиксирует ситуацию на рынке труда, обозначая, куда требуются работники и где их слишком много.

Помимо водителей грузовиков, существует большая нехватка логопедов и специалистов по инфотехнологиям – разработчиков софта, программистов, аналитиков. В нескольких уездах не хватает врачей-специалистов, и эта проблема в ближайшие годы будет усугубляться. В случае сферы IT, по словам Ливии Лаас, важно отметить, что, если высококвалифицированных специалистов работодателям найти трудно, то вводчиков данных, наоборот, переизбыток. Такая же ситуация наблюдалась на рынке труда и полгода назад.

Много говорилось о проблемах в Ида-Вирумаа. Если сейчас на повестке дня будущее шахтеров, то зимой остро стояла проблема швей. Барометр показывает, что, хотя многие швеи потеряли работу, в Ида-Вирумаа работодателям по-прежнему трудно найти человека на место швеи.

Нехватка работников существует и в строительстве, производстве/промышленности, обслуживании клиентов (в том числе в сфере общепита) и в медицинской сфере (в том числе нянечек). В некоторых случаях нехватка работников обусловлена тем, что эта сфера непопулярна среди молодежи (например, производство), поэтому работодателю трудно найти замену тем, кто уходит. Сложнее бывает и на тех должностях, где общий уровень зарплаты скорее низок, а работа физически трудная (работники по уходу, работники сферы обслуживания).

В случае некоторых должностей бывает физически трудно попасть на работу – сельским жителям зачастую невозможно до нее добраться, поскольку общественный транспорт не ходит в нужное время. Зачастую в качестве проблемы называют и работу по сменам, долгие рабочие дни, зарплату, не отвечающую ожиданиям работника, и недостаточную квалификацию.

Рабочей силы по-прежнему слишком много среди конторских служащих – в том числе бухгалтеров, секретарей, помощников руководителей. Речь идет о рабочих местах, которые довольно популярны среди ищущих работу, причем из образовательных учреждений постоянно прибывают все новые специалисты этой же сферы.

В то же время происходит автоматизация трудовых процессов, что изменит задачи именно таких работников, поэтому им будет сложно найти место. В бухгалтерии переизбыток рабочей силы наблюдался уже довольно давно, в связи с чем тем, кто ищет работу именно в этой сфере, важно подумать, нужно ли им дополнительное образование или переобучение, которое повысило бы их конкурентоспособность и помогло бы в поиске работы.