Ср, 10.07.2019
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Олимпийский чемпион отстранен от соревнований за дедовщину и избиение партнеров по команде

Ли Сын Хун

ФОТО: John Locher / AP

Двукратный олимпийский чемпион по конькобежному спорту из Южной Кореи Ли Сын Хун дисквалифицирован на год за нанесение побоев двум партнёрам по команде, сообщает championat.com.

31-летний спортсмен неоднократно применял силу к более молодым коллегам, о чём свидетельствуют «многочисленные доказательства». В частности, Ли Сын Хуну припомнили побои, совершённые в 2011, 2013 и 2016 годах в отеле, ресторане и на международных соревнованиях.

Титулованный спортсмен отвергает все обвинения и намерен подать апелляцию в Олимпийский комитет страны.

Ли Сын Хун в 2008 году стал двукратным чемпионом мира по шорт-треку. В конькобежном спорте помимо двух золотых олимпийских медалей он завоевал три серебряные награды на Играх 2010, 2014 и 2018 годов, а также золото чемпионата мира 2016 года.

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