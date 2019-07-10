Украинские военные. ФОТО: VALENTYN OGIRENKO / REUTERS

Президент Владимир Зеленский решил не проводить военный парад 24 августа, в День независимости.

Сэкономленные средства он предлагает отдать военным в качестве премий. Об этом гарант сообщил в своем видеообращении.

«Обычно 24 августа у нас проходит военный парад. Такой помпезный и точно не дешевый. Мне кажется, что в этом году лучше эти деньги выделить нашим героям», - сказал Зеленский.

Владимир Зеленский. ФОТО: Arkhip Vereshchagin / Arkhip Vereshchagin/TASS

«И мы приняли решение выделить 300 миллионов гривен (около $ 12 млн. - Ред.) на премии всем нашим военным», - заявил президент Украины. В то же время, Зеленский добавил, что День независимости все равно будут праздновать, но «будет новый формат».

Впервые парад на День независимости провели на Украине в 1991 году. Но традиционным это мероприятие не стало, его проводили не каждый год. Однако последние пять лет подряд Киев принимал парад по случаю Дня независимости. В прошлом году Министерство обороны не смогло назвать точную стоимость парада.

В соцсетях по-разному реагируют на решение президента.

«Достоинство, которое мы заслужили»

«Наконец здоровый подход к военному параду во время войны. Это лучшее решение», - комментирует один из авторов под обращением президента.

«Гениальная идея! Такой президент нам нужен, не выбрасывает деньги на ветер, а тратит на полезные дела для людей!» - пишет еще один комментатор.

Решение Зеленского прокомментировал бывший президент Петр Порошенко.

«Военный парад - это не только время и событие, когда армия отчитывается перед народом. О дистанции, которую она прошла за год с предыдущего парада. Но это и событие, когда народ имеет возможность отдать дань и уважение своей армии», - отметил Порошенко.

«Военный парад - это возможность нам гражданским поблагодарить военных за независимость. Это общее „Слава Украине“, полное гордости, что мы отстояли независимость в противостоянии с одной из сильнейших армий. Это общее „Героям слава!“, сказанное живым героям участникам парада и тем, кто уже никогда не выйдет на Крещатик», - считает директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.

«Отмена военного парада ко Дню независимости - жирный, стратегический минус. Этот парад нужен был гражданским - видеть, как меняется украинская армия, как набирается силы и мощи, как модернизируется. Этот парад нужен был военным - гордо пройтись по главному проспекту страны и продемонстрировать мощь», - написала первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко на странице в Facebook.

«Вместо военного парада Зеленский раздаст военнослужащим по несколько сотен гривен. Достоинство, которое мы заслужили», - комментирует решение Зеленского правозащитник Александр Данилюк.

«Парад на хлеб не намажешь?» - спрашивает журналист Юрий Луканов.

Парад или переезд?

Многие упоминают о планах президента перенести свой офис в Украинский дом.

«В условиях, когда наши войска отражают российскую агрессию, взять и отменить парад - показать всему миру силу, мощь украинской армии - может только человек, у которого нет казацкого духа, который не понимает украинских традиций, который неполноценен», - заявил в видеообращении депутат Олег Ляшко. - Работайте в том помещении, которое есть, а сэкономленные деньги отдайте солдатам на передовой».

«А может все-таки потратить 300 миллионов не на переезд из центра города в центр города на километр, а на премии и Парад? При том, что Парад никогда не стоил ни 300, ни 200, и даже не 100 миллионов?» - отмечает блогер Алекс Нойт.

«Поздравляю, патриоты! Теперь у нас забрали парад. Символ гордости за нашу армию. Теперь не пройдут маршем „коробки“ наших героев, а на Майдане в День независимости мы не услышим новое военное приветствие в исполнение тысяч наших ребят», - отмечает блогер Денис Пятигорец.

«Согласна с инициативой Зеленского. Пока у нас такой главнокомандующий, парады лучше не проводить», - комментирует журналистка Елена Яхно.

«Я уже прочел несколько десятков комментариев про то, что ветераны и добровольцы должны сами организовать парад в этом году», - отмечает волонтер Юрий Бирюков, спрашивая кто его должен вести.