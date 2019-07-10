Опрос: среди политиков больше всего доверяют Марине Кальюранд, меньше всего - Марту Хельме

Депутат Европейского парламента Марина Кальюранд и президент Керсти Кальюлайд являются, по оценке народа, наиболее заслуживающими доверия политическими деятелями страны, свидетельствуют обнародованные в среду, 10 июля, результаты исследования социологической фирмы Kantor Emor.
Выяснилось, что Марине Кальюранд (СДПЭ) доверяют 59% опрошенных, а не доверяют - 25% (еще 17% затруднились с ответом). Керсти Кальюлайд доверяют 54%, а не доверяют - 26% респондентов. На третьем месте в списке самых заслуживающих доверия политиков оказалась председатель Партии реформ Кая Каллас: ей доверяют 38%, а не доверяют - также 38% опрошенных, передает Rus.ERR.
Лидеру EKRE Марту Хельме доверяют всего 18%, а не доверяют - 65% респондентов.