Ср, 10.07.2019
Я сама активно пользуюсь смартфоном и даже перемещаюсь с ним по дому, но не могу понять: что в нем или в окаянных мессенджерах может быть такого, что не может немножечко потерпеть или быть высказанным в собственно телефонной беседе? Марианна Тарасенко
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  • Опрос: среди политиков больше всего доверяют Марине Кальюранд, меньше всего - Марту Хельме

Опрос: среди политиков больше всего доверяют Марине Кальюранд, меньше всего - Марту Хельме

Март Хельме.

ФОТО: Eero Vabamägi/Postimees

Депутат Европейского парламента Марина Кальюранд и президент Керсти Кальюлайд являются, по оценке народа, наиболее заслуживающими доверия политическими деятелями страны, свидетельствуют обнародованные в среду, 10 июля, результаты исследования социологической фирмы Kantor Emor.

Выяснилось, что Марине Кальюранд (СДПЭ) доверяют 59% опрошенных, а не доверяют - 25% (еще 17% затруднились с ответом). Керсти Кальюлайд доверяют 54%, а не доверяют - 26% респондентов. На третьем месте в списке самых заслуживающих доверия политиков оказалась председатель Партии реформ Кая Каллас: ей доверяют 38%, а не доверяют - также 38% опрошенных, передает Rus.ERR.

Лидеру EKRE Марту Хельме доверяют всего 18%, а не доверяют - 65% респондентов.

Марина Кальюранд.

ФОТО: Konstantin Sednev

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