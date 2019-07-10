В США протестуют против неравенства в оплате труда спортсменов

В США набирает обороты кaмпания за равную оплату труда в футболе - американские футболистки потребовали уравнять их в зарплатах с мужчинами, которые получают в 10-15 раз больше. Футболисток поддержали политики и музыканты, передает championat.com.
Американский сенатор Джозеф Мэнчин от штата Западная Виргиния предложил отказаться от государственного финансирования чемпионата мира — 2026, который пройдёт в США, Канаде и Мексике, пока зарплата американских футболисток и футболистов не будет равной.
«Неравная заработная плата американских мужских и женских футбольных команд просто недопустима. Рад, что победа женской сборной на чемпионате мира вызвала большой резонанс», — цитирует Мэнчина ESPN.
Недовольство пропастью в оплате труда футболисток и футболистов выразил также и рэппер Снуп Догг: «Жалкие мужики из сборной США по футболу никогда ни черта не выигрывали и никогда ни черта не выиграют. Они даже не могут пройти чёртов первый раунд. Мужчины, заплатите дамам! Они должны получать $ 500 за матч. Так сказал Снуп Догг», — приводит слова рэпера TMZ.
Сборная США отстояла титул чемпиона мира, который она выиграла на предыдущем первенстве планеты, проходившем в Канаде в 2015 году. В финальном матче команда победила Нидерланды со счётом 2:0. Для американок эта победа стала четвёртой на мировых форумах, что является рекордом. Мужская сборная США по футболу в воскресенье проиграла в финале чемпионата Северной и Центральной Америки Мексике 0:1.