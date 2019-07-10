Фото: вот такое необычное строение находилось на озере Лугано в Италии. Что это?

Деревянная модель в натуральную величину представляет собой сечение церкви Сан-Карло алле Куатро Фонтане в Риме. Конструкция была создана архитекторами Mario Botta Architetti в 1999 году в честь празднования 400-летия со дня рождения архитектора Франческо Борромини (Francesco Borromini), спроектировавшего оригинальную церковь в Италии, и простояла на озере Лугано, Швейцария, до октября 2003 года, рассказывает HQRoom.
Выполненная из дерева, модель достигает высоты почти 33 метра и состоит из 35 000 досок толщиной 4,5 сантиметра, модульно смонтированных с шагом в 1 сантиметр и скреплeнных стальными тросами, прикрепленными к стальной раме весом 90 тонн.
Первоначальная идея заключалась в том, чтобы конструкция плавала в озере, но в результате она была установлена на квадратной платформе, поставленной на якорь в нескольких метрах от берега.
Где сейчас находится это сооружение, источник умалчивает. Остальные фотографии можно посмотреть ЗДЕСЬ.