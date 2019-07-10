Скандал с отравленной клубникой в Таллинне: жизнь продавца перевернулась с ног на голову

Maaleht недавно написала, что в купленной в Таллинне на Центральном рынке клубнике нашли диметоат и ометоат. Это средства от насекомых, но также и нейротропный яд, который в Эстонии нельзя использовать при выращивании клубники. Этими ягодами торговал расположенный в Валгамаа в волости Тырва хутор Сепакыртси.

Семья под ударом

Хозяйка хутора Ану Яаникесинг уверяла в своей невиновности и продолжает настаивать на этом сейчас. «Я не продавала ни одной ягоды, которая была бы отравлена. Я продаю только чистые ягоды».

Хозяйка хутора Сепакыртси. ФОТО: Vello Jaska

По словам Яаникесинг, произошедшее сильно повлияло на ее семью. «Моя семья потревожена, все обыскано. Люди, я никого не обманывала. У меня все чисто, поля заполнены сорняками. Вчера приходили чиновники: сказали также, что это шутка какая-то, что тут происходит. Но ко мне цепляются, поскольку Maaleht не может взять свои слова обратно. Дайте мне просто жить».

Также, по словам Яаникесинг, тень упала на всю сферу деятельности. «Жизнь выращивающих клубнику по всей Эстонии испорчена». Она добавила, что получила поддержку от других продавцов. «Все помогают и говорят, что это совершенный абсурд».

Как могло произойти, что сотрудник газеты купил на рынке клубнику с запрещенными веществами, Яаникесинг не знает. Например, она исключает продажу иностранной клубники. «Это чей-то коварный замысел. Можете взять аналогичные анализы».

Что будет дальше, остается для Яаникесинг под вопросом: «Не знаю. К счастью, у меня старые поля. Время покажет».

Чистые результаты анализов

Советник отдела по защите растений и удобрений Департамента сельского хозяйства Эва Линд сказала, что они взяли пробы с поля и остатка этих веществ найдено не было. «Проверка была проведена в понедельник. Осмотрели и средства защиты растений. Нарушений предписаний не обнаружено».

Производство еще ведется в отношении того, как ягоды попали на прилавок. «Изучаем всю цепочку, как могло произойти, что в купленной на хуторе Сепакыртси клубнике могли быть запрещенные вещества, а в анализы с поля чистые. На данный момент ждем документы от выращивающих клубнику, чтобы дать им оценку».

Департамент сельского хозяйства не обнаружил в клубнике хутора Сепакыртси запрещенных веществ. ФОТО: Arved Breidaks

Ветеринарно-пищевой департамент 28 июня взял на Таллиннском центральном рынке образцы клубники хутора Сепакыртси для обнаружения остатков средств для защиты растений.