Любопытный медведь напугал деревенских жителей, на помощь пришли спасатели

Зашедший на двор дома в деревне Тыллисте Валгаского уезда медведь не испугался, когда жители стали его выгонять, и ушел в лес только когда на место происшествия прибыли спасатели.
Во вторник в 21:33 в центр тревоги сообщили, что в деревне Тыллисте волости Валга на дворе дома медведь, который никак не реагирует на попытки напугать его, сообщил в среду Лыунаский спасательный центр. Прибывшие спасатели прогнали зверя в лес, никакого ущерба не причинено.
Вероятно, медведя привлек улей, который есть в хозяйстве.