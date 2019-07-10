Ср, 10.07.2019
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  • Любопытный медведь напугал деревенских жителей, на помощь пришли спасатели

Любопытный медведь напугал деревенских жителей, на помощь пришли спасатели

Медведь.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Зашедший на двор дома в деревне Тыллисте Валгаского уезда медведь не испугался, когда жители стали его выгонять, и ушел в лес только когда на место происшествия прибыли спасатели.

Во вторник в 21:33 в центр тревоги сообщили, что в деревне Тыллисте волости Валга на дворе дома медведь, который никак не реагирует на попытки напугать его, сообщил в среду Лыунаский спасательный центр. Прибывшие спасатели прогнали зверя в лес, никакого ущерба не причинено.

Вероятно, медведя привлек улей, который есть в хозяйстве.

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