Банки передумали: PIN-калькуляторы никуда не денутся

В феврале этого года, когда в банках перестали действовать карточки с паролями, начали говорить и о скором запрете PIN-калькуляторов, напоминает Rus.ERR.
Руководитель отдела электронного банка SEB Таммо Отсасоо отмечал тогда, что PIN-калькуляторы не считаются надежным средством идентификации и не советовал их использовать вместо карточки с паролями, а директор подразделения услуг для клиентов Swedbank Эде Раагметс говорила, что через десять лет мы уже и не вспомним о PIN-калькуляторах, поскольку все идет к тому, что клиентов будут идентифицировать по отпечаткам пальцев.
Но спустя полгода представители тех же самых банков заверили ERR, что от PIN-калькуляторов отказываться не собираются, поскольку это безопасное средство идентификации, а об отпечатках пальцев уже не говорят.
«PIN-калькулятор - это средство идентификации, предлагаемое банком, и мы планируем предоставлять возможность его использования и в дальнейшем, - отметила представитель банка SEB Эвелин Аллас, добавив, что это безопасное решение, которое будет использоваться долгое время.
По словам Эде Раагметс, действующие устройства Swedbank соответствуют всем требованиям безопасности, поэтому клиентам менять их на новые не нужно.