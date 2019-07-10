Подводники «Лошарика» могли погибнуть из-за взрыва экспериментального аккумулятора

О том, что пожар и взрыв произошли в носовом отсеке, где находился аккумулятор, заявили и собеседники РБК, знакомые с ходом расследования. Точное количество людей на АС-31 в момент пожара не раскрывается. Официально объявлено о 14 погибших, однако на подлодке насчитывается 24 спальных места: помимо 14 погибших и пятерых пострадавших лодка могла вместить еще пятерых, данных о которых нет и не будет с учетом секретности операции.

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что часть экипажа удалось спасти, однако не уточнил число выживших. Пятеро пострадавших находились в закрытом отделении североморского госпиталя, все они получили контузии, но к четвергу, 4 июля, все пришли в сознание. По его словам, всех выписали в субботу, чтобы они смогли попасть на похороны сослуживцев.

Единственный гражданский на борту, по всей вероятности, был представителем завода «Севмаш», который строит подлодки, и осуществлял наладку механизмов. «Корабль вышел в море, они должны были отработать некоторые задачи. Я предполагаю, что это был учебный выход для проверки готовности корабля», - отмечает подводник, знакомый с обстоятельствами ЧП.

Отмечается, что у комиссии вызывает вопросы причина взрыва в отсеке, где находился аккумулятор, а также тот факт, что моряки не воспользовались портативными дыхательными аппаратами, которыми по инструкции должны были воспользоваться в первую очередь. Не исключено, что моряки не успели воспользоваться средствами защиты из-за взрыва - кто-то погиб сразу, а кто-то потерял сознание и задохнулся, не успев надеть дыхательный аппарат.

Как именно удалось эвакуировать гражданского специалиста и изолировать носовой отсек, неизвестно. В официальном сообщении Минобороны говорится, что гражданского вывел из отсека и задраил люк капитан второго ранга Дмитрий Соловьев. Если люк задраил кто-то из погибших впоследствии моряков, вероятно, у него на это были считанные секунды, и можно предположить, что он решил не тратить время на подключение к ПДА, пожертвовав жизнью ради спасения остальных. Впрочем, не исключен и вариант, что люк задраили с другой стороны.

Комиссия пока не пришла к выводам о причинах произошедшего, однако РБК удалось узнать, какие версии рассматриваются специалистами. Первая из версий включает в себя возгорание в электрическом щитке: короткое замыкание привело к пожару, который, в свою очередь, привел ко взрыву. Комиссия также не исключает возможности диверсии, хотя четких указаний на это пока что нет.