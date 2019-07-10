Подводники «Лошарика» могли погибнуть из-за взрыва экспериментального аккумулятора

На сверхсекретном батискафе, который загорелся в Баренцевом море, был установлен литиевый аккумулятор. Как пишет NEWSru со ссылкой на «Фонтанку», новую для подводного флота технологию внедрили в ходе последнего ремонта.
То, что у берегов Североморска взорвалась именно литиевая батарея, подтвердили пять структурно между собой не связанных источников. К объемному пожару, по их данным, привел тепловой разгон аккумулятора, за которым последовала серия взрывов. Сообщается, что в момент взрыва аппарат находился в процессе стыковки с лодкой-носителем.
После гибели личного состава носовых отсеков выжившие задраили центральный отсек, завершили стыковку, заглушили ядерный реактор и эвакуировались на БС-136 «Оренбург». Опасаясь дальнейших взрывов и распространения огня на носитель, экипаж лодки затопил аппарат: по прибытии на базу в Североморск батискаф был полностью заполнен водой.
Как пояснил «Фонтанке» источник в главкомате ВМФ, помимо атомного реактора на глубоководном аппарате установлены электрические движители. Они используются для точного маневрирования и динамического позиционирования под водой при стыковке с лодкой-носителем. Источником питания движителей являются аккумуляторные батареи: хотя на подводном флоте эксплуатируют свинцово-кислотные батареи, на пострадавшем батискафе вместо них был установлен литиевый аккумулятор.
По информации собеседников «Фонтанки», ситуация вышла из-под контроля, когда аппарат «крепился» к лодке-носителю. Короткое замыкание в момент стыковки привело к мгновенной разрядке батареи, и ее тепловому разгону. Электрохимические процессы спровоцировали взрыв и самовозгорание. Обезвредить такую батарею системами объемного химического тушения или водой невозможно.
При этом в открытых источниках нет упоминаний о том, что литиевые аккумуляторы стали устанавливать на подводные лодки с ядерным реактором. В октябре 2018 года Япония объявила о спуске на воду первой в мире не атомной субмарины Oryu, оснащенной литий-ионными аккумуляторными батареями. На научной конференции в Сингапуре отставной вице-адмирал Масао Кобаяси говорил тогда, что эти батареи имеют больший срок службы по сравнению со свинцово-кислотными и обеспечивают высокую продолжительность подводного хода на больших скоростях. Через полгода южнокорейская компания Daewoo заявила о схожей разработке. Уточнялось, что к сборке лодки приступят во второй половине 2019 года.
Примерно год назад в изданиях, специализирующихся на новостях российской оборонной промышленности, стали появляться статьи о грядущей революции в судостроении. В прессе начали продвигать тренд о неприхотливости в обслуживании, большей энергоемкости и меньшей стоимости литий-ионных батарей по сравнению с традиционными свинцово-кислотными. В феврале 2019 года новосибирская компания «Лиотех», которая называет себя единственным российским производителем литий-ионных батарей, получила свидетельство Российского морского регистра судоходства и заявила о намерении стать пионером рынка судостроения. Однако пока в компании идет проработка возможной конструкторской документации с применение литий-ионных батарей, и о покорении судостроительного рынка речи еще не идет.
На специализированных ресурсах в качестве возможных причин самовозгорания литий-ионной батареи выделяют физическое повреждение ячейки и нарушение производственной технологии. Кроме короткого замыкания в электрохимической ячейке, к самовозгоранию и взрыву литиевой аккумуляторной батареи способны привести перегрев, зарядка на повышенных токах, превышение предельного значения напряжения и чрезмерно глубокая разрядка.
О том, что пожар и взрыв произошли в носовом отсеке, где находился аккумулятор, заявили и собеседники РБК, знакомые с ходом расследования. Точное количество людей на АС-31 в момент пожара не раскрывается. Официально объявлено о 14 погибших, однако на подлодке насчитывается 24 спальных места: помимо 14 погибших и пятерых пострадавших лодка могла вместить еще пятерых, данных о которых нет и не будет с учетом секретности операции.
Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что часть экипажа удалось спасти, однако не уточнил число выживших. Пятеро пострадавших находились в закрытом отделении североморского госпиталя, все они получили контузии, но к четвергу, 4 июля, все пришли в сознание. По его словам, всех выписали в субботу, чтобы они смогли попасть на похороны сослуживцев.
Единственный гражданский на борту, по всей вероятности, был представителем завода «Севмаш», который строит подлодки, и осуществлял наладку механизмов. «Корабль вышел в море, они должны были отработать некоторые задачи. Я предполагаю, что это был учебный выход для проверки готовности корабля», - отмечает подводник, знакомый с обстоятельствами ЧП.
Отмечается, что у комиссии вызывает вопросы причина взрыва в отсеке, где находился аккумулятор, а также тот факт, что моряки не воспользовались портативными дыхательными аппаратами, которыми по инструкции должны были воспользоваться в первую очередь. Не исключено, что моряки не успели воспользоваться средствами защиты из-за взрыва - кто-то погиб сразу, а кто-то потерял сознание и задохнулся, не успев надеть дыхательный аппарат.
Как именно удалось эвакуировать гражданского специалиста и изолировать носовой отсек, неизвестно. В официальном сообщении Минобороны говорится, что гражданского вывел из отсека и задраил люк капитан второго ранга Дмитрий Соловьев. Если люк задраил кто-то из погибших впоследствии моряков, вероятно, у него на это были считанные секунды, и можно предположить, что он решил не тратить время на подключение к ПДА, пожертвовав жизнью ради спасения остальных. Впрочем, не исключен и вариант, что люк задраили с другой стороны.
Комиссия пока не пришла к выводам о причинах произошедшего, однако РБК удалось узнать, какие версии рассматриваются специалистами. Первая из версий включает в себя возгорание в электрическом щитке: короткое замыкание привело к пожару, который, в свою очередь, привел ко взрыву. Комиссия также не исключает возможности диверсии, хотя четких указаний на это пока что нет.
Другой источник РБК также назвал две версии причин взрыва. Его могло спровоцировать либо короткое замыкание, либо столкновение с внешним объектом, которое повлекло за собой попадание воды в аккумуляторную батарею, перегрев и взрыв. Также к пожару могло привести короткое замыкание, в то время как возможность диверсии маловероятна, в том числе благодаря существующей системе безопасности на подводных лодках. В ответ на запрос РБК в Минобороны предложили дождаться окончания работы комиссии.
Известно, что подводный аппарат был оснащен ядерной энергетической установкой. Глава Минобороны Сергей Шойгу подтвердил это только через три дня после гибельного пожара на судне, начавшегося в аккумуляторном отсеке. Ранее сообщалось, что причиной катастрофы могла стать утечка водорода из аккумуляторной батареи, что привело к локальному взрыву и пожару.
Министр обороны сообщил, что ядерная установка полностью работоспособна, экипаж принял все необходимые меры по ее защите. Это позволяет восстановить аппарат в краткие сроки. Шойгу также говорил, что подводники выполняли некие важные исследования по изучению гидросферы Земли. Подробности официально не раскрываются, так как информация о миссии подводников и о характеристиках судна относится к государственной тайне. По данным СМИ, пожар случился на глубоководной атомной станции проекта 10831, которую официально называют АС-31 (вариант - АС-12), а неофициально - «Лошарик», так как состоит из нескольких шарообразных отсеков.
Известно также, что на борту находился некий гражданский представитель промышленности. Его первым вывели из горящего отсека и задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения огня. Помимо него, выжили четыре члена экипажа, которые несли боевую вахту.
Погибшие офицеры посмертно представлены к наградам. Звание Героя России присвоено капитанам 1 ранга Андрею Воскресенскому, Денису Опарину, Константину Сомову и капитану 2 ранга Дмитрию Соловьеву. Орденом Мужества посмертно награждены капитаны 1 ранга Владимир Абанкин, Сергей Данильченко, Денис Долонский, Константин Иванов и Николай Филин, капитан 2 ранга Александр Авдонин, капитаны 3 ранга Виктор Кузьмин и Владимир Сухиничев, а также подполковник медицинской службы Александр Васильев и капитан-лейтенант Михаил Дубков.