Бассейн на крыше, оздоровительный центр, бани и рестораны: в Эстонии появится новый спа-отель
Архитекторы и застройщик показали во вторник в центре «Сакала», как будет выглядеть построенный к 2022 году возле озера Вильянди четырехэтажный спа-отель, пишет Sakala.
В новом спа-отеле будет водный центр, бассейн, оздоровительный центр, отель со 150 комнатами, конференц-центр на 300 мест и банный центр с десятью банями.
Компания KOKO Arhitektid планирует начать строительство следующим летом. Согласно договору, спа-отель должен быть готов 1 сентября 2022 года. Строительство здания обойдется в более 20 миллионов евро.
В вильяндиском спа-отеле планируется два ресторана – буфет-ресторан с меню à la carte и предназначенный для всей семьи гриль-ресторан. Также там будет конференц-зал на 300 мест и помещения для семинаров на 30-50 мест.
На втором этаже будет водный центр, на четвертом бассейн с восьмью дорожками и около десяти бань. Возле банного центра также планируются бассейны и терраса на крыше вместе с наружным бассейном. В оздоровительном центре планируются массажные кабинеты. На нижнем этаже будет зал для боулинга с шестью дорожками.
В отеле будет 150 комнат, в том числе два люкса и президентский номер.
По оценке руководителя раквереского Aqva Spa и застройщика вильяндиского спа-комплекса Романа Кусма, понадобится почти 170 работников, а их найти и обучить также большое испытание. Но Кусма сохраняет оптимизм и говорит, что поскольку в раквереском спа нехватки работник нет, не возникнет она и здесь.