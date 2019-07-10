Детали смертельного ДТП: внедорожник выехал на встречную полосу, водитель мотороллера погибла

Вчера в 13.15 в Центр тревоги поступило сообщение о тяжелом ДТП в волости Эльва на седьмом километре дороги Юльпре-Куре-теэ, где 44-летний мужчина на Ford Ranger, выезжая из-за поворота, оказался на встречной полосе и столкнулся с мотороллером Peugeot 721E. Водитель мотороллера – 59-летняя женщина – скончалась на месте происшествия.

Напомним, что вчера водитель внедорожника, который не является местным жителем и ехал в Таллинн, объяснил, что водитель мотороллера на пологом повороте потеряла управление. Водитель внедорожника был трезв и имел права соответствующей категории.

По словам мужа погибшей, она годами ездила на мотороллере: на работу в Эльва и Рынгу.

«Хотя подробности этой трагедии пока только устанавливаются, мы советуем - особенно на узких деревенских дорогах - придерживаться небольшой скорости движения. Тогда останется достаточно времени на то, чтобы заметить появившихся из-за поворота водителей и учесть их присутствие на дороге. Это также позволит выдерживать достаточную дистанцию, позволяющую в безопасности проезжать мимо друг друга», - сказал капитан полиции Тартуского отделения Кайдо Исте.