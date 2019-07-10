Водитель мотороллера погиб при столкновении с внедорожником
Сегодня около 13.15 в Центр тревоги поступило сообщение о тяжелом ДТП в волости Эльва на седьмом километре Юльпре-Куре-теэ.
По предварительным данным, на гравийной дороге на пологом повороте столкнулись внедорожник Ford и мотороллер. Водитель мотороллера - 59-летняя женщина - получил тяжелые повреждения и скончался на месте происшествия, сообщает Tartu Postimees.
По словам водителя внедорожника, который не является местным жителем и ехал в Таллинн, водитель мотороллера на пологом повороте потеряла управление. На ней был шлем.
Видимо, управлявшая мотороллером женщина ехала в лес собирать грибы или ягоды, поскольку возле мотороллера лежало ведро.
Полиция на месте и выясняет обстоятельства ДТП.
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