Водитель мотороллера погибла при столкновении с внедорожником
Сегодня около 13.15 в Центр тревоги поступило сообщение о тяжелом ДТП в волости Эльва на седьмом километре Юльпре-Куре-теэ.
По предварительным данным, на гравийной дороге на пологом повороте столкнулись внедорожник Ford и мотороллер. Водитель мотороллера - 59-летняя женщина - получил тяжелые повреждения и скончалась на месте происшествия, сообщает Tartu Postimees.
По словам водителя внедорожника, который не является местным жителем и ехал в Таллинн, водитель мотороллера на пологом повороте потеряла управление. На ней был шлем.
Видимо, управлявшая мотороллером женщина ехала в лес собирать грибы или ягоды, поскольку возле мотороллера лежало ведро.
По предварительным данным, авария произошла на узкой гравийной дороге, где столкнулись двигавшиеся навстречу друг другу внедорожник Ford Ranger и мопед. При попытке объехать грузовик управлявшая мопедом 59-летняя женщина потеряла контроль над ним, и ее сбил внедорожник. Женщина скончалась от полученных травм, передает BNS.
Капитан полиции Тартуского отделения Кайдо Исте сказал, что водитель внедорожника был трезв и имел права соответствующей категории. Степень трезвости водителя мопеда установит экспертиза.
«Хотя подробности этой трагедии пока только устанавливаются, мы советуем особенно на узких деревенских дорогах придерживаться небольшой скорости движения. Так останется достаточно времени на то, чтобы заметить появившихся из-за поворота водителей и учесть их присутствие на дороге. Это также позволит выдерживать достаточную дистанцию, позволяющую в безопасности проезжать мимо друг друга», - сказал он.
Полиция возбудила уголовное дело, чтобы выяснить обстоятельства происшествия.