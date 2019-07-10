Миф или реальность: правда о взаимоотношениях муравьев и пионов

Вы срезали в саду свои лучшие пионы или купили их в магазине или на рынке, а принеся благоухающий букет домой, обнаружили, что вместе с цветами к вашему столу явились незваные гости, пишет портал Kodustiil.
Как показали исследования, проведенные в Университете Миссури, пионы действительно привлекают муравьев, но почему? Главным образом из-за сладкого запаха этих цветов, который очень нравится муравьям.
Пионы выделяют нектар, которым муравьи и питаются. Когда насекомые обнаруживают на клумбе источник своей любимой еды, то поднимаются по стеблю в цветок и могут попасть и в вашу комнату.
Однако широко распространен миф, что это пионы нуждаются в муравьях для цветения, так как бутоны не раскроются, если внутрь не заберутся муравьи. Это не так, пионы раскрываются независимо от того, доберется муравей до нектара или нет.
А вот чтобы не запустить полчище сладкоежек в комнату, срезав цветок, промойте теплой водой бутон, который еще не раскрылся. Это поможет избавиться от муравьев, а срезанный пион будет цвести лучше и дольше.