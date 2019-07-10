Строительство главной улицы Таллинна откладывается на неопределенный срок

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, город не отказался от проекта главной улицы города, но прежде чем он будет реализован, нужно предварительно завершить три подготовительных проекта, пишет Postimees.
Мэр подтвердил, что власти города не отказались от проекта главной улицы Таллинна, но, по его словам, необходимо сначала развить сеть дорог в центре столицы – соединение трамваев с портом, продление Рявала-пуйестеэ и туннель под бульваром Эстония.
Планируемая к 2021 году главная улица Таллинна, которая, согласно первоначальному проекту, должна была упростить движение пешеходов в центре города, по словам Кылварта, технически не продумана с точки зрения организации движения.
Кылварт добавил, что упомянутые три подготовительных проекта будут готовы не позднее 2025 года. И только после этого можно будет начать проектирование главной улицы Таллинна.
Ранее Кылварт заявлял, что в ходе анализа проекта главной улицы, победившего на конкурсе, выяснилось, что пропускная способность снизится на 75%. Это означает, что во время строительства в пробках будут стоять автомобили и общественный транспорт.