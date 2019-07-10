Olerex покупает у немцев нефтяной терминал в порту Мууга

Дочерняя компания Aqua Marina AS, принадлежащая Olerex Grupp, и крупнейший независимый оператор нефтяных, химических и газовых терминалов в мире Oiltanking GmbH, подписали договор о покупке Таллиннского терминала Oiltanking в порту Мууга.
Договор купли-продажи был подписан в пятницу, 5 июля, в штаб-квартире Oiltanking CmbH в Гамбурге.
«Oiltanking постоянно оценивает и оптимизирует свою глобальную терминальную сеть. За последние несколько лет торговый поток в Балтийском море значительно изменился, поэтому Oiltanking получит возможность использовать нового сильного, ориентированного на импорт владельца Таллиннского терминала», - рассказал директор Oiltanking Карл Хенрик Даль после подписания контракта.
«Olerex продает более четверти потребляемого топлива в Эстонии», - сказал председатель правления Olerex Антти Моппель. «Этот объем продаж и терминал Oiltanking с выходом как к морю, так и к железной дороге, являются идеальной комбинацией, которая снижает наши расходы на обработку и распределение топлива. Более эффективное обращение с топливом помогает нам поддерживать цены на топливо на станциях технического обслуживания на разумном уровне», - заявил Моппель.
Он также рассказал Postimees, что не может раскрыть точную сумму сделки, но цена оказалась той, которой в итоге были довольны и продавец, и Olerex.
«Самым важным в этой сделке является то, что мы смогли обменять деньги на современный объект инфраструктуры, что в более широком смысле способствует укреплению безопасности поставок для всей страны», - сказал председатель правления Olerex.
Таллиннский терминал Oiltanking общей емкостью 78 550 кубометров является одним из самых универсальных и технически современных терминалов в регионе Балтийского моря, который позволяет загружать топливо и химикаты в автоцистерны и контейнеры для местного и регионального маркетинга.
Для транзитных клиентов терминал обеспечивает связь с развитой железнодорожной инфраструктурой и оптимальной глубиной причалов. Терминал расположен в зоне свободной торговли Мууга Таллиннского порта. Терминал будет переименован в Olerex Terminal и будет продолжать обслуживать своих существующих клиентов.
Департамент конкуренции должен одобрить сделку.
Oiltanking - одно из крупнейших в мире независимых предприятий по хранению нефти, химикатов и газа, владеющее и управляющее 73 терминалами в Европе, Северной Америке, Южной Америке, на Ближнем Востоке, в Африке, Индии и Азии. Общий объем терминалов составляет 20 миллионов кубометров.