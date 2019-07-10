В 20 регионах РФ вымирают пчелы. Причины неизвестны, последствия - гибель человечества

В последние годы ученые фиксируют стремительное сокращение численности домашних и диких пчел на всех обитаемых континентах, а также многих других насекомых, в том числе и бабочек. За последние пять-десять лет популяции диких пчел сократились на 25-30 процентов, а численность их домашних сородичей в США только за 2015 год уменьшилась вдвое.

Аналогичным образом, сокращается и популяция бабочек-монархов в США, а также и европейских кузин, в том числе капустниц, репниц и брюквенниц. Численность бабочек на американской территории загадочным образом сократилась примерно на треть за последние четверть века.

Помимо человека и глобального потепления, пчелам и бабочкам угрожают новые вирусные инфекции и паразиты (такие как клещи Varroa), а также гербициды и пестициды, меняющие поведение насекомых или их программу развития. Все это заставляет экологов и энтомологов активно наблюдать за тем, как меняется численность этих насекомых в ближайших окрестностях городов.

Выяснилось, что численность 75% видов чешуекрылых насекомых, обитающих на севере США, стабильно сокращается уже 25 лет. А за последние 40 лет она упала на 45%, что в среднем больше, чем в Европе и в других уголках мира.

Причем, снижается численность самых распространенных видов. Их повсеместное исчезновение говорит о наличии общих экологических причин для резкого снижения в численности тех насекомых, которые были хорошо адаптированы для жизни по соседству с человеком. Они опыляют львиную долю растений или служат главным источником пропитания для птиц, и поэтому их вымирание критически скажется на экосистемах Земли.

Пчелы на Земле исчезают в 8 раз быстрее млекопитающих, птиц и рептилий

Организация Объединенных Наций (ООН) забила тревогу несколько лет назад, получив от международной группы ученых информацию, что на Земле под угрозой вымирания из-за деятельности человека оказались миллион видов животных и растений. Численность многих видов сократилась.

В том же докладе утверждалось, что пчелы исчезают в восемь раз быстрее млекопитающих, птиц и рептилий. Причины этого - применение химикатов, изменение климата и другие факторы.

Исследования ученых разных дисциплин и из разных стран показывали, что биологические виды ныне исчезают быстрее, чем когда-либо. В последние 50 лет из-за роста населения воздействие на окружающую среду стало критически бесконтрольным. Сельское хозяйство, добывающая и обрабатывающая промышленности необходимы человечеству, потому что делают нашу жизнь комфортной. В то же время для развития многих отраслей народного хозяйства вырубают леса и осушают болота. Это разрушает природные экосистемы и приводит к загрязнению атмосферы, мирового океана и глобальному потеплению. Люди собственными руками уничтожают среду обитания животных и растений.

Сегодня три четверти всей земли покрыто бетоном, превращено в поля, пастбища и водохранилища. Почвы из-за интенсивного использования обеднели, и приносят на четверть меньше урожая, чем несколько десятилетий назад. Человек уже сейчас задействует в своей хозяйственной деятельности большую часть мирового океана.

Среди возможных причин сокращения пчелиной популяции - пестициды, патогенные микроорганизмы, иммунодефицит, клещи, грибки, пчеловодческая практика (например, применение антибиотиков или перевозка ульев на большие расстояния), электромагнитное излучение, нарушение питания и т.д.

В Германии, Франции и Италии некоторые виды пестицидов уже запрещены, в Британии занялись пересмотром правил применения пестицидов - установлено, что они могут ухудшать память и иммунитет пчелы. Но без удобрений едва ли можно обойтись: каждый год население Земли увеличивается на 70 млн человек, к тому же значительную долю урожая зерновых в США, Аргентине и ЕС приходится направлять на производство биотоплива для экологически чистых автомобилей.

Одной из версий, объясняющих вымирание пчел, была и все расширяющаяся сотовая связь. В тех местах, где устанавливают вышки сотовой связи, популяция пчел заметно сокращается. Впрочем, пчелы бегут от любой враждебной энергетики, будь то вышки сотовой связи, линии электропередач или любое иное излучение.