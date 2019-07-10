В 20 регионах РФ вымирают пчелы. Причины неизвестны, последствия - гибель человечества

Как считал Альберт Эйнштейн, если пчелы вымрут, то через четыре года после этого вымрут и люди. Возможно, Эйнштейн немного преувеличивал - рожь, пшеница и рис опыляются порывами ветра. Но, тем не менее, за счет опыления насекомыми вырастают культуры, которые дают человечеству треть от всего объема продовольственных ресурсов. При этом 80-90% опыления выполняется именно пчелами, передает NEWSru.
Эти культуры обеспечивают 35% калорий, поступающих в наш организм, а также большинство минералов, витаминов и антиоксидантов. Без насекомых-опылителей не станут расти орехи, дыни и ягоды. Насекомые также способствуют опылению цитрусовых, яблок, лука, капусты брокколи, кабачков, фасоли, перца, баклажанов, огурцов, помидоров, бобов, кофе, какао, авокадо и кокосов. А производство этих культур относится к самым ценным сегментам мировой продовольственной индустрии. Таким образом, исчезновение пчел с нашей планеты вначале спровоцирует доселе неслыханный продовольственный кризис.
Массовое вымирание пчел по всему миру ученые начали фиксировать в 2006 году. В США каждую зиму стало вымирать до 30% пчелиных колоний, хотя раньше холодный сезон не переживали только 10%. За последние 50 лет объемы производства сельхозпродукции, зависящей от пчел, выросли в 4 раза, а количество пчелиных колоний сократилось вдвое, количество же пчел на гектар упало на 90%.
Эта напасть официально называется Colony Collapse Disorder (Синдром разрушения пчелиного роя), а неофициально - «пчелиный грипп». Из-за него в Европе каждый год теряют по 20% пчелиных семейств, аналогичная тенденция прослеживается в США и Азии. А с недавних пор и в России… Как пишет The New York Post, российское Министерство сельского хозяйства сообщило, что пчелы в больших количествах вымирают в нескольких регионах. Эксперты спешат приписать эти случаи небрежному или чрезмерному использованию пестицидов на полях.
Минсельхоз РФ констатирует, что в связи с массовой гибелью пчел в ряде регионов страны, пчеловодству, как подотрасли животноводства, нанесен значительный материальный ущерб. Но масштабы бедствия пока оценить сложно, как и причину гибели насекомых - в регионах только начали анализировать сложившуюся ситуацию и проводить исследования по выяснению причин гибели, которые могут быть установлены через несколько месяцев.
За последние 10 лет численность пчелосемей в России сократилась почти на 20%. Как предупреждают ученые, проблема не в том, что это ведет к разорению пчеловодов, а в том, что все это грозит и России, и миру продовольственным кризисом.
Пчелы массово гибнут в десятках регионов РФ: список
Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства, летом 2019 года в России случаи массовой гибели пчел были зафиксированы в: Татарстане, Башкирии, Брянской, Воронежской, Липецкой, Курской, Ульяновской, Московской, Тульской, Нижегородской, Рязанской, Ростовской, Саратовской, Смоленской областях, Мордовии, Удмуртии, Марий-Эл, Краснодарском, Алтайском, Ставропольском краях и других регионах.
Причем местные чиновники отмечают, что не припомнят такого за последние 15-20 лет.
В Татарстане из 43 районов пострадали 15. Там потеряли 2% всех пчелосемей.
В Алтайском крае пчелы погибли в нескольких районах региона. Создана рабочая группа по выяснению причин
В Республике Марий Эл массовый падеж пчел зафиксирован в Сернурском, Советском, Куженерском, Медведевском и Волжском районах. Причины гибели пчел неизвестны. Исследования на заразные заболевания результатов не дали.
В Удмуртии пчелы погибли на пасеках в семи районах республики - Алнашском, Вавожском, Воткинском, Кизнерском, Малопургинском, Увинском и Шарканском. Ветеринарная служба обследовала пасеки, взяв пробы на исключение инфекционных и инвазионных заболеваний. По данному факту возбуждено административное расследование в отношении неопределенного круга лиц.
В Башкирии массовую гибель пчел зафиксировали в семи районах - Бижбулякском, Миякинском, Иглинском, Стерлитамакском, Ермекеевском, Илишевском, и Уфимском. В Ульяновской области в июне 2019 года в нескольких районах, а именно в Павловском, Сурском, Цильнинском, Мелекесском и Николаевском, зафиксирована массовая гибель пчел - всего около 2,3 тыс. пчелосемей. В пострадавших муниципалитетах были созданы комиссии, которые провели обследования пасек, произвели отбор проб погибших пчел и направили их на экспертизу.
В Курской области массовая гибель пчел произошла в 10 районах области.
Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку по вопросу массовой гибели пчел в пчеловодческих хозяйствах области. Пчелы погибли в Добринском, Добровском и Лебедянском районах - территории пасек там были устланы мертвыми насекомыми.
Отметим, что результаты многих исследований будут известны не раньше, чем через несколько месяцев. Но несмотря на то, что точных ответов, почему гибнут пчелы, пока нет, местные власти и ветеринары в один голос утверждают, что всему виной отравление насекомых химическими веществами, которыми обрабатывают растения на полях - пестицидами и гербицидами. Кроме того, по мнению специалистов, причина вымирания пчелосемей заключается в несвоевременном информировании пчеловодов о времени, месте и характере химических обработок посевов.
Минсельхоз прокомментировал массовую гибель пчел: во всем виноваты пестициды
По мнению специалистов Министерства сельского хозяйства России, массовая гибель пчел в регионах может быть связана с нарушением требований при применении пестицидов и других химических средств обработок посевов. Так как это наносит значительный материальный ущерб отечественному пчеловодству, то Минсельхоз направил в регионы, где произошла массовая гибель пчел, рекомендации, как предотвратить это в будущем.
В частности, ведомство напомнило, что аграрии должны предупредить пчеловодов о планах применить пестициды не позднее, чем за три дня до обработки посадок. На границах обработанных территорий должны устанавливаться щиты с указанием «обработано пестицидами» и с инструкциями о мерах предосторожности и сроках сохранения опасности на этих участках, говорится в рекомендациях, передает «Интерфакс».
В регионах ведется работа по анализу ситуации, о ее результатах будет доложено в министерство. «Во избежание подобных ситуаций в будущем региональными органами управления АПК проводится разъяснительно-консультативная работа по ознакомлению аграриев и пчеловодов с действующим законодательством РФ в части соблюдения регламентов применения пестицидов», - говорится в сообщении Минсельхоза.
В ведомстве также подчеркнули, что пострадавшие пчеловоды с помощью аккредитованных лабораторий должны точно устанавливать причину ущерба пасекам в каждом конкретном случае гибели пчел. «Причинами нарушения их жизнедеятельности могут быть не только применение пестицидов, но и другие факторы», - отмечает министерство. Минсельхоз также указывает, что государственный надзор в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами при осуществлении федерального государственного экологического надзора в РФ осуществляет Росприроднадзор.
Пчелы и бабочки загадочным образом вымирают в США и Европе
В последние годы ученые фиксируют стремительное сокращение численности домашних и диких пчел на всех обитаемых континентах, а также многих других насекомых, в том числе и бабочек. За последние пять-десять лет популяции диких пчел сократились на 25-30 процентов, а численность их домашних сородичей в США только за 2015 год уменьшилась вдвое.
Аналогичным образом, сокращается и популяция бабочек-монархов в США, а также и европейских кузин, в том числе капустниц, репниц и брюквенниц. Численность бабочек на американской территории загадочным образом сократилась примерно на треть за последние четверть века.
Помимо человека и глобального потепления, пчелам и бабочкам угрожают новые вирусные инфекции и паразиты (такие как клещи Varroa), а также гербициды и пестициды, меняющие поведение насекомых или их программу развития. Все это заставляет экологов и энтомологов активно наблюдать за тем, как меняется численность этих насекомых в ближайших окрестностях городов.
Выяснилось, что численность 75% видов чешуекрылых насекомых, обитающих на севере США, стабильно сокращается уже 25 лет. А за последние 40 лет она упала на 45%, что в среднем больше, чем в Европе и в других уголках мира.
Причем, снижается численность самых распространенных видов. Их повсеместное исчезновение говорит о наличии общих экологических причин для резкого снижения в численности тех насекомых, которые были хорошо адаптированы для жизни по соседству с человеком. Они опыляют львиную долю растений или служат главным источником пропитания для птиц, и поэтому их вымирание критически скажется на экосистемах Земли.
Пчелы на Земле исчезают в 8 раз быстрее млекопитающих, птиц и рептилий
Организация Объединенных Наций (ООН) забила тревогу несколько лет назад, получив от международной группы ученых информацию, что на Земле под угрозой вымирания из-за деятельности человека оказались миллион видов животных и растений. Численность многих видов сократилась.
В том же докладе утверждалось, что пчелы исчезают в восемь раз быстрее млекопитающих, птиц и рептилий. Причины этого - применение химикатов, изменение климата и другие факторы.
Исследования ученых разных дисциплин и из разных стран показывали, что биологические виды ныне исчезают быстрее, чем когда-либо. В последние 50 лет из-за роста населения воздействие на окружающую среду стало критически бесконтрольным. Сельское хозяйство, добывающая и обрабатывающая промышленности необходимы человечеству, потому что делают нашу жизнь комфортной. В то же время для развития многих отраслей народного хозяйства вырубают леса и осушают болота. Это разрушает природные экосистемы и приводит к загрязнению атмосферы, мирового океана и глобальному потеплению. Люди собственными руками уничтожают среду обитания животных и растений.
Сегодня три четверти всей земли покрыто бетоном, превращено в поля, пастбища и водохранилища. Почвы из-за интенсивного использования обеднели, и приносят на четверть меньше урожая, чем несколько десятилетий назад. Человек уже сейчас задействует в своей хозяйственной деятельности большую часть мирового океана.
Среди возможных причин сокращения пчелиной популяции - пестициды, патогенные микроорганизмы, иммунодефицит, клещи, грибки, пчеловодческая практика (например, применение антибиотиков или перевозка ульев на большие расстояния), электромагнитное излучение, нарушение питания и т.д.
В Германии, Франции и Италии некоторые виды пестицидов уже запрещены, в Британии занялись пересмотром правил применения пестицидов - установлено, что они могут ухудшать память и иммунитет пчелы. Но без удобрений едва ли можно обойтись: каждый год население Земли увеличивается на 70 млн человек, к тому же значительную долю урожая зерновых в США, Аргентине и ЕС приходится направлять на производство биотоплива для экологически чистых автомобилей.
Одной из версий, объясняющих вымирание пчел, была и все расширяющаяся сотовая связь. В тех местах, где устанавливают вышки сотовой связи, популяция пчел заметно сокращается. Впрочем, пчелы бегут от любой враждебной энергетики, будь то вышки сотовой связи, линии электропередач или любое иное излучение.
Одним из самых распространенных объяснений массовой гибели пчел остается применение пестицидов в сельском хозяйстве, патогенные микробы, а также стресс, приводящий к снижению иммунитета у пчел.