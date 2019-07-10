Картина дня: смертельное ДТП, расизм в таллиннской школе и отравленная клубника

Расизм в таллиннской школе закончился увольнением директора

За несколько недель до конца учебного года в Министерство образования поступило письмо о случае расизма в эстонской школе. 14-летний ученик с сентября издевается над единственным темнокожим учителем Виатеуром Нкурунзизом из-за его цвета кожи. Читать далее...

Водитель мотороллера погиб при столкновении с грузовиком

Сегодня около 13.15 в Центр тревоги поступило сообщение о тяжелом ДТП в Тартумаа. По предварительным данным, столкнулись грузовик Ford и мотороллер. Читать далее...

Скандал с отравленной клубникой в Таллинне: жизнь продавца перевернулась с ног на голову

Новость о найденных в клубнике из Валгамаа запрещенных веществах перевернула жизнь владелицы хутора с ног на голову. Она по-прежнему уверяет, что ее клубника чистая. Читать далее...

Полиция задержала скупщика краденых мобильных телефонов

11 июня сотрудники криминального бюро Пыхьяской префектуры задержали 40-летнего мужчину, которого подозревают в покупке, хранении и продаже краденых или найденных вещей, преимущественно, мобильных телефонов. Читать далее...

В Международном валютном фонде обеспокоены реформой второй пенсионной ступени в Эстонии

Представители Международного валютного фонда (IMF) обеспокоены планом правительственной коалиции реформировать вторую пенсионную ступень, так как это может увеличить нагрузку на будущие поколения. Читать далее...

Эксклюзивное видео и фото: над Лаагна-теэ летает вертолет, сотни машин едут по канаве задом

В распоряжении редакции портала Limon.ee оказалось первое видео съемок на Лаагна-теэ. Над дорогой летает вертолет, а автомобили, в том числе пожарные и грузовые, очень медленно едут по дороге задом вперед. Читать далее...

МИД Эстонии вызвал посла России и выразил протест

Министерство иностранных дел сегодня вызвало представителя посольства России и выразило протест по поводу планов Москвы организовать салют 22 сентября. Читать далее...

До пяти лет тюрьмы: в России гражданин Эстонии попал на фуре в ДТП, другой водитель погиб

Имеющий эстонское и российское гражданства Юрий Строганов попал в конце февраля в ДТП, перевозя груз на фуре в Новгородской области. Другой участник аварии – водитель Volvo скончался на месте, а Строганов был задержан. Читать далее...

В Таллинне толпа людей прошла мимо лежащего без сознания молодого человека

После первого концерта Певческого праздника шла в толпе людей в сторону дома. Вдруг заметила, как двое мужчин словно тряпичную куклу волокли молодого человека, который был без сознания, и сказали: «Оставим его здесь». Я сразу бросилась к ним и спросила: «Что случилось? Он же без сознания, надо вызвать врача!» Читать далее...

«Пропасть на 24 часа»: в Эстонию пришла опасная детская игра