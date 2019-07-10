Картина дня: смертельное ДТП, расизм в таллиннской школе и съемки фильма на Лаагна-теэ

Rus.Postimees знакомит с событиями среды.
Расизм в таллиннской школе закончился увольнением директора
За несколько недель до конца учебного года в Министерство образования поступило письмо о случае расизма в эстонской школе. 14-летний ученик с сентября издевается над единственным темнокожим учителем Виатеуром Нкурунзизом из-за его цвета кожи. Читать далее...
Водитель мотороллера погиб при столкновении с грузовиком
Сегодня около 13.15 в Центр тревоги поступило сообщение о тяжелом ДТП в Тартумаа. По предварительным данным, столкнулись грузовик Ford и мотороллер. Читать далее...
Скандал с отравленной клубникой в Таллинне: жизнь продавца перевернулась с ног на голову
Новость о найденных в клубнике из Валгамаа запрещенных веществах перевернула жизнь владелицы хутора с ног на голову. Она по-прежнему уверяет, что ее клубника чистая. Читать далее...
Эксклюзивное видео и фото: над Лаагна-теэ летает вертолет, сотни машин едут по канаве задом
В распоряжении редакции портала Limon.ee оказалось первое видео съемок на Лаагна-теэ. Над дорогой летает вертолет, а автомобили, в том числе пожарные и грузовые, очень медленно едут по дороге задом вперед. Читать далее...
МИД Эстонии вызвал посла России и выразил протест
Министерство иностранных дел сегодня вызвало представителя посольства России и выразило протест по поводу планов Москвы организовать салют 22 сентября. Читать далее...
До пяти лет тюрьмы: в России гражданин Эстонии попал на фуре в ДТП, другой водитель погиб
Имеющий эстонское и российское гражданства Юрий Строганов попал в конце февраля в ДТП, перевозя груз на фуре в Новгородской области. Другой участник аварии – водитель Volvo скончался на месте, а Строганов был задержан. Читать далее...
В Таллинне толпа людей прошла мимо лежащего без сознания молодого человека
После первого концерта Певческого праздника шла в толпе людей в сторону дома. Вдруг заметила, как двое мужчин словно тряпичную куклу волокли молодого человека, который был без сознания, и сказали: «Оставим его здесь». Я сразу бросилась к ним и спросила: «Что случилось? Он же без сознания, надо вызвать врача!» Читать далее...
«Пропасть на 24 часа»: в Эстонию пришла опасная детская игра
Игра, в ходе которой исчезали дети в разных странах мира, затронула и Эстонию: в этом году сотрудникам полиции неоднократно приходилось расследовать подобные липовые исчезновения, однако в последнее время тенденция начала снижаться. Читать далее...
Что общего между фильмом Нолана, ликвидацией русской школы и сталинскими репрессиями?
Именно этим вопросом, вынесенным в заголовок, задается Николай Караев, и ему кажется, что между ними куда больше общего, чем можно подумать. Читать далее...
Жителей Эстонии призывают помочь годовалому Александру стать здоровым
Маленькому мальчику Александру, чтобы стать здоровым, надо в Англии пересадить стволовые клетки костного мозга. Расходы на поездку и проживание достигают 8300 евро, поэтому семья Александра просит помощи. Читать далее...
Бассейн на крыше, оздоровительный центр, бани и рестораны: в Эстонии появится новый спа-отель
Архитекторы и застройщик показали во вторник в центре «Сакала», как будет выглядеть построенный к 2022 году возле озера Вильянди четырехэтажный спа-отель. Читать далее...
Помните появившихся на свет в Таллинне девочек-четверняшек? Смотрите, как они выглядят сейчас
Премьер-министр Юри Ратас и министр народонаселения Рийна Сольман поздравили с днем рождения Лооре, Луйзе, Леэне и Лагле, которые два года назад появились на свет в таллиннском роддоме. Читать далее...