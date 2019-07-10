Ср, 10.07.2019
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Меркель стало плохо во время встречи с финским премьером в Берлине

Ангела Меркель.

ФОТО: Odd Andersen / AFP / Scanpix

Канцлер Германии Ангела Меркель вновь испытала неожиданный приступ дрожи. Её затрясло во время официальной встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне, сообщает News.ru

Позднее кабмин ФРГ сообщил, что встреча с премьером Ринне проходит в плановом режиме, канцлеру лучше, а её здоровью ничего не угрожает. 

Видео внезапного приступа Меркель опубликовано в Twitter. Жители Германии беспокоятся за канцлера, и отмечают, что на самом деле врачи скрывают настоящий диагноз, потому как случайностей таких не бывает.

Меркель может действительно стоит серьёзно проверить своё здоровье, это не похоже на слабость, - написал в Twitter пользователь Basti

Как сообщал портал ранее, это уже третий случай за последние три недели. Впервые Меркель стало трясти во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, якобы из-за обезвоживания организма. Второй приступ произошёл через девять дней на встрече с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером. Медики утверждают, что причина приступов дрожи в стрессе, нервных срывах, панических атак, мышечных напряжениях или в результате резкого повышения давления.  

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