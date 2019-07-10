Введен в строй новый саркофаг над Чернобыльской АЭС

Строительство "Нового безопасного конфайнмента" над ЧАЭС началось в 2012 году. На его возведение международное сообщество собрало 1,5 миллиарда евро, сообщает DW.
Введен в эксплуатацию новый объект укрытия (саркофаг) над четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанцией. Он возведен над старым объектом, который имел название "Укрытие". Ожидается, что в официальной церемонии сдачи в эксплуатацию саркофага, называемого также "Новым безопасным конфайнментом" (НБК), которая пройдет сегодня, примет участие президент Украины Владимир Зеленский.
Как написал на своей странице в Facebook представитель Европейского банка реконструкции и развития Антон Усов, НБК "прослужит минимум 100 лет и поможет решать задачу разборки саркофага над четвертым реактором" ЧАЭС. Усов напомнил также, что международное сообщество собрало 1,5 миллиарда евро на реализацию проекта.
Строительство нового саркофага началось в 2012 году. Его строили двумя частями, которые были подняты и соединены в 2015 году. Внутри арки НБК установлен кран для демонтажа существующего старого объекта укрытия и остатков четвертого энергоблока. В конце апреля 2019 года НБК был введен в режим пробной эксплуатации.