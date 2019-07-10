Канцлер юстиции: чиновник должен решить проблему человека, а не вести производство

- В чем корни проблемы с колодезной водой – одно госучреждение пытается спихнуть проблему другому? У нас тут все же слишком много государства, если два учреждения не могут договориться между собой, кто должен заниматься проблемой человека?

- Трудно сказать, когда пропало желание и смелость чиновников принимать решения. Не хочу обобщать, поскольку чиновники разные. У нас все же есть положительные случаи, когда, например, неправильный адрес одинокого пенсионера был исправлен в регистре на правильный, чиновник ради этого преодолел бюрократические препоны, и пенсионер в итоге получил свое пособие. Или как была находчиво устранена проблема ребенка-инвалида.

Но, к сожалению, есть и другие, как этот случай с колодцем. Чиновники не ставят перед собой цель решить проблему человека, просто сразу погружаются в производство. Объяснять, что это не в их компетенции, это не в их компетенции. Человек вообще не должен знать, в компетенции какого учреждения вообще находится это дело. Канцлер юстиции и существует для того, чтобы напоминать об этом. Выяснение обстоятельств того случая и решение проблемы в компетенции как Департамента окружающей среды, так и Инспекции окружающей среды, а также вероятнее всего и самоуправления. У каждого своя работе, и своя часть, и это никакая не свобода, что они не могут сделать все в одиночку. В государстве чаще всего одно учреждение не может сделать всего. Но можно взять на себя роль ответственного, можно не бросать дело, пока оно не решено.

- Вы спросили, куда делась смелость чиновников. Они же должны исполнять закон, о какой смелости тут идет речь? Закон не терпит творческого подхода.

- Напротив. Конституция предусматривает, что проблему человека нужно решить любым законным образом как можно быстрее и по существу. Для решения проблемы колодца законы имеются, и их достаточно, чтобы выяснить, откуда поступает загрязнение, призвать загрязняющих к порядку и при необходимости привести в порядок сам колодец.

Я слышала утверждения, будто проблему хутора Кассирнурме невозможно решить по закону, поскольку тогда и другие захотят новый колодец за счет налогоплательщика. Если государство не в состоянии воспрепятствовать загрязнению подземных вод, то в обоснованных случаях нужно помогать и другим – естественно. Если кто-то умышленно портит свою колодезную воду, строит септик или что-то подобное, что не отвечает требованиям, это можно выяснить, и в этом случае человек виноват сам и ему компенсировать нечего.

Такие же разговоры мы слышали и в других местах.

- Если какой-то абхазский эстонец получит гражданство…