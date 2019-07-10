Канцлер юстиции: чиновник должен решить проблему человека, а не вести производство

По словам канцлера юстиции Юлле Мадихе, нерешенная в течение года история одной семьи с загрязненной колодезной водой показывает, что какой-то чиновник предпочитает вместо решения проблемы вести по ней производство. Такое поведение нельзя оправдать страхом перед тем, что если государство решил проблему одного человека, то этого захотят и другие, пишет Postimees.
- В чем корни проблемы с колодезной водой – одно госучреждение пытается спихнуть проблему другому? У нас тут все же слишком много государства, если два учреждения не могут договориться между собой, кто должен заниматься проблемой человека?
- Трудно сказать, когда пропало желание и смелость чиновников принимать решения. Не хочу обобщать, поскольку чиновники разные. У нас все же есть положительные случаи, когда, например, неправильный адрес одинокого пенсионера был исправлен в регистре на правильный, чиновник ради этого преодолел бюрократические препоны, и пенсионер в итоге получил свое пособие. Или как была находчиво устранена проблема ребенка-инвалида.
Но, к сожалению, есть и другие, как этот случай с колодцем. Чиновники не ставят перед собой цель решить проблему человека, просто сразу погружаются в производство. Объяснять, что это не в их компетенции, это не в их компетенции. Человек вообще не должен знать, в компетенции какого учреждения вообще находится это дело. Канцлер юстиции и существует для того, чтобы напоминать об этом. Выяснение обстоятельств того случая и решение проблемы в компетенции как Департамента окружающей среды, так и Инспекции окружающей среды, а также вероятнее всего и самоуправления. У каждого своя работе, и своя часть, и это никакая не свобода, что они не могут сделать все в одиночку. В государстве чаще всего одно учреждение не может сделать всего. Но можно взять на себя роль ответственного, можно не бросать дело, пока оно не решено.
- Вы спросили, куда делась смелость чиновников. Они же должны исполнять закон, о какой смелости тут идет речь? Закон не терпит творческого подхода.
- Напротив. Конституция предусматривает, что проблему человека нужно решить любым законным образом как можно быстрее и по существу. Для решения проблемы колодца законы имеются, и их достаточно, чтобы выяснить, откуда поступает загрязнение, призвать загрязняющих к порядку и при необходимости привести в порядок сам колодец.
Я слышала утверждения, будто проблему хутора Кассирнурме невозможно решить по закону, поскольку тогда и другие захотят новый колодец за счет налогоплательщика. Если государство не в состоянии воспрепятствовать загрязнению подземных вод, то в обоснованных случаях нужно помогать и другим – естественно. Если кто-то умышленно портит свою колодезную воду, строит септик или что-то подобное, что не отвечает требованиям, это можно выяснить, и в этом случае человек виноват сам и ему компенсировать нечего.
Такие же разговоры мы слышали и в других местах.
- Если какой-то абхазский эстонец получит гражданство…
- Точно. Закон нужно выполнять, повернувшись лицом к человеку. Если у кого-то другого тоже есть право на компенсацию, то он должны ее получить. Если есть те, кто злонамеренно травят свой колодец или предоставляют поддельные документы, то у государства должна быть возможность это выяснить и сказать «нет».
Это неоправданно, мол, и другие захотят.
- С одной стороны, у части чиновников вроде есть смелость, с другой стороны, находятся политики, которые говорят, что чиновники управляют государством и не позволяют политикам делать хорошие дела. У нас страна чиновников?
- Чиновники – это люди. Я проработала в этой сфере 22 года и у меня такой опыт, что большинство хочет сделать свою работу хорошо и снискать благодарность. Но в глаза попадают естественно те, кто не исполняет свой роли перед народом Эстонии.
Первый тип – чиновник, который не делает свою работу, поскольку он подхалим. Нахваливает антиконституционную политику или ущербные для Эстонии решения. Задачей чиновника является – сказать своему министру, что этот или другой план противоречит Конституции, а достичь политических целей министра можно, например, так. Чиновник не может быть политиком, он должен придерживаться курса получившего на выборах мандат политика, помогать найти осуществимые решения.
Еще есть чиновники, которые используют свою должность для поддержания собственного имиджа. Реализуют свое мировоззрение, говорят, что одно или другое дело является антиконституционным, хотя в действительности это не так. Или говорят, что какое-то дело так и так решить невозможно, поскольку тогда захотят и другие.
Третья группа – это те, кто очень хочет сделать работу, но которые зажаты в очень узкие рамки моделью прежних результативных случаев. Так люди лишаются смелости ошибиться, пытаясь добиться лучшего. Если он хотел, как лучше, пытался, например, использовать малоиспользуемые нормы Закона о налогах, чтобы принять справедливое решение, и если административный суд все же счет это противоправным, то после не нужно наказывать за это чиновника. Наказывать нужно тогда, когда чиновник умышленно не выполнил своих задач.
По опыту работы команды канцлера юстиции могу сказать, что со многими чиновниками можно разумно обсуждать разные вещи, и они понимают, что проблему нужно решать, а не заниматься производством.
- Каждые четыре года политиков переизбирают, и на выборах нужно разрешить вводить обновления, чтобы можно было сделать по-другому. Но чиновники словно придерживаются какой-то линии, о которой договорились на долгий срок. Стабильность же является ценностью.
- Если мы говорим о позиции Эстонии на международной арене, то придерживаться стабильности – это очень разумно. Без разницы, кто находится у власти, насколько остры споры между заинтересованными группами, я бы сказала – давайте спорить дома, но за пределами страны будем придерживаться той модели, что речь идет об одной маленькой, честной, умной, придерживающейся правил страны, которая просто так не балуется. Тут стабильность, конечно, имеет очень большое значение.
То же и о государственной обороне.
Если мы говорим о готовности страны к переменам внутри себя, что местами хотят изменить то, что хорошо работает. Поскольку это изменить просто. А того, что действительно нужно людям, от чего зависит судьба Эстонии, пытаются даже не касаться. Так что, я хотела бы поменьше косметических ремонтов в верхушке. На это в последние годы ушло очень много энергии и пользы от этого никакой.
Реформы нужны в области работы и социальных гарантий, в поддержке предпринимательства – я слушала лекцию одного ученого-экономиста, он сказал, что будет лучше, если у нас появится больше рискованных предпринимателей, поскольку это увеличит благополучие народа. Важно, чтобы люди могли прожить от своей работы.
В признании прав человека самой большой проблемой является обездоленность, в самом широком значении.
- Наша внешнеполитическая стабильность в последнее время оказалась под угрозой? В Европе же есть целый ряд стран, у которых имеется опыт правоконсервативного правительства. Они должны понимать нас лучше, а не считать, что что-то резко изменилось.
- Очень хотелось бы надеяться, что Эстония не пострадала, но я всегда советовала, что стоит учиться на чужих ошибках и использовать это в своих интересах. Даже тогда, когда другие иногда делают путанные заявления, или ставят под сомнение сохранение международного права и необходимость его соблюдения, мы не обязаны идти тем же путем.
Но я не являются экспертом по внешней политике и надеюсь, что все хорошо. Многие страны, которые крупнее нас, у которых лучшее геополитическое положение, действительно используют внешнюю политику для ведения внутриполитических дел, но это не означает, что Эстония может себе это позволить.
- Недавно повторилась угроза отвинчивать судьям головы – после того, как Государственный суд пришел к выводу, что заключившая за рубежом брак однополая семья имеет право жить вместе и в Эстонии. Есть те, кто считает, что суд начал вместо Рийгикогу принимать законы. Сам суд, естественно, это опроверг.
- Суд и не мог принять иного решения. То, что Закон о совместном проживании – это брак, известно всем. Не было ни одной причины отделять от него акт о применении. Большая часть тех решений, которые нужны для применения этого закона, не требует парламентского большинства. Не нужно было оставлять в стороне общественное напряжение. Но это такой закон, суд не виноват.
Согласно «Государственному вестнику» Закон о совместном проживании действует, и его исполнение обязательно для всех нотариусов, чиновников, судей. Пробелы закона нужно заполнить на основании Конституции. Теория эстонского государственного права о том, чем заполнить понятия брака, совместного проживания и семьи, частично опирается на Суд по правам человека, а также на международные исследования.
Права людей, ведущих совместное хозяйство, имеющих сильные душевные связи должны быть защищены. Эстония взяла на себя такую обязанность, и в этом также суть Конституции. Так что, другого решения суд вынести не мог.
Но я критична в отношении процесса принятия Закона о совместном проживании.
Поэтому если не нравится решение суда, нужно изменить закон. Тут нельзя обвинять судей, которые делают свою работу.
- Явно найдется какое-то количество людей, которые все же считают, что Рийгикогу принимает законы, после что-то оспаривается в Госсуде, и тогда суд вместо народных избранников говорит, как все должно быть.
- К счастью, Эстония не пошла по этому пути. Конечно, есть решения судов, которые хотелось бы оспорить, но, к счастью, их мало. Пока юридическая сторона судебных решений критикуется в профессиональной журналистике, пока в Эстонии есть свободная журналистика и свобода самовыражения, до тех пор я не будут опасаться за то, что суд политизируется. Наша система достаточно открыта.
Но, конечно, есть страны, где суд политизирован, и я не советовала бы Эстонии брать с них пример. Компетентный и независимый суд последней инстанции полезен для всех нас.
Естественно, у каждого есть право представить свои аргументы, почему он считает, что нужно было принять иное решение. Но нельзя нападать на суд как институцию, и на судей лично. У судьи есть испытательный срок, дисциплинарная ответственность, при необходимости и уголовная ответственность за умышленное принятие противоправных решений. Они контролируют друг друга, их контролируют в определенном объеме министр юстиции и канцлер юстиции.
Нападение на институции как метод политической борьбы имеет длинную историю. Впервые я начала это замечать 20 лет назад, благодаря одному американскому профессору. И за рубежом, и тогда уже и в Эстонии. Тот профессор говорил о том, как один прием политической борьбы начинает очернять общественную институцию. Для того чтоб получить дешевую популярность и внимание, безосновательно нападают на суды, журналистику, выборы, как таковые. По некоторым оценкам, это помогает объяснить своим избирателями, почему результаты выборов не показывают поддержки всего народа, как говорилось о самих себе.
Тут нет иного рецепта, чем заботиться о том, чтобы выборы, журналистика и суды были очень профессиональными и независимыми, и выглядели бы таковыми. Чтобы люди, которые связаны с организацией выборов, журналистикой, судами сохраняли свои институции независимыми и профессиональными. Если есть ошибки, их нужно признавать и исправлять.
- Вы чувствуете, что при создании эстонских законов имеются темные углы? Что мы не знаем, откуда берутся какие-то идеи, какие-то инициативы, а иногда и болванки законопроектов?
- Недопустима именно та часть, которая остается непрозрачной.
И мы в своей работе видим, что на второе чтение законопроекта поступает пакет весьма принципиальных поправок. Таких, которые перевернут все с ног на голову, привнесут совершенно новую тему, которую не обсуждали.
Например, мы заметили, что Законом о применении защиты личных данных хотели заодно дать право Департаменту тюрем создать базу данных невероятно большого количества людей.
Очень известный случай – щедрая плата за возобновляемую энергию, которая на долгий срок создает предприятиям за счет налогоплательщика обоснованные ожидания.
Когда позже начинают искать, откуда это все взялось, пожимают плечами. Единственными, кто может задать вопрос, откуда появились все эти поправки и в чем их суть, являются сами депутаты парламента. Это должно быть отражено в пояснительной записке второго чтения законопроекта – кто и какое изменение внес.
Второй темный сектор – это, если министерства заказывают вроде бы независимые анализы и экспертизы для поддержки какой-то политической позиции. Это очень интересная тема.
Третье – это заказ законопроекта извне. На деньги Европейского союза делали такие вещи, что в определенные углы частного сектора по каким-то причинам уводили довольно большие суммы денег и получали взамен что-то, что отвечающие за формирование этой самой политики чиновники не могут ни обосновать, ни объяснить.
Чаще всего внешних экспертов используют для того, чтобы скрыть мотивы и реальные заинтересованные группы.
Но и тут есть решение: процесс принятия решения должен быть известен общественности, а власть распределена между многими – сильное гражданское общество и свободная журналистика вытащат аморальные поступки на свет божий.
- У нас должны быть какие-то четкие правила лоббирования, чтобы все знали, кто к кому ходил на разговоры в Рийгикогу или в правительство?
- Прежде нужно изучить опыт других стран. Именно опыт, а не нормы и законы. Закон не заменяет совесть. Мы можем установить законом какие-то границы, которые лоббист и пиарщик не могут преступать, но от этого в Эстонии не будет никакой пользы. Это по-своему очаровательно, что мы все же где-то вместе – в одном хоре, дети в одном детском саду, соседи по квартире или одноклассники. Это – очарование и боль маленького народа.
Если кто-то все же хочет сблизиться с министром или важным чиновником и навязать ему какую-то идею, то это в любом случае возможно – есть у нас закон или нет. Но должны быть совесть и профессиональная честь. Может быть, выслушай его, но скажи, что исходишь из своих задач, ищешь лучшее независимое решение.
- Меньшинства в Эстонии сейчас нуждаются в большей защите, чем несколько лет назад?
- Как ученый, я не могу дать ответ без изначальных исследований. С одним делом, возможно, переборщили и не только здесь. Если посмотреть, о чем пишут Der Spiegel, Economist, Frankfurter Allgemeine. Политика идентитета и чрезмерная политкорректность и должны были вызвать отпор. Если людям сверху постоянно диктуют, как правильно говорить, как думать и чувствовать, взрослые люди начнут протестовать. Нельзя разрушать убеждения силой и законом. Их в лучшем случае можно воспитать.
С несовершенством своим и других нужно смириться, но никогда нельзя отступать от добра и честности.
Если другие отличаются от тебя, принадлежат к какому-то меньшинству, – в Эстонии, к счастью, все партии являются меньшинством, никто не имеет абсолютного большинства – вам не обязательно должно нравиться их мировоззрение, но вы не должны быть бесчеловечными и нетерпимыми по отношению к носителю такого мировоззрения. Если у кого-то другого что-то чуть лучше, но мне это не делает хуже, почему я должен с этим бороться?
И лидеры должны избегать стравливания. Стравливание и искренность – две разные вещи. Искренность уместна, а стравливание – абсолютно нет.
- У меня возникло понимание, что с нашими выборами что-то не так. Ваше бюро выдвинуло идею, как сформировать избирательные округа, еще нужно изменить рекламные ограничения, ограничения запрещенных пожертвований. Выборы и правила кампаний отстали от времени?
- Мы внимательно следим за выборами, честные выборы чрезвычайно важны. У нас скоро появится основательный ответ об электронном голосовании.
С округами такая проблема, что поскольку многие люди переехали, а Таллинн, Тарту и их окрестности выросли, справедливо, что напряжение кандидатов и доля урожая голосов по всей стране могла бы быть как можно более равными.
Но еще важнее политика финансирования. Проблемным местом являются смежные организации партий, через которые можно нарушать ограничения по финансированию. Если у тебя есть недоходная организация, и она делает рекламу мировоззрению или кандидатам, а также использует зарубежные деньги, деньги юридических лиц, то это нечестная игра. Это недопустимо. В качестве решения я бы посоветовала, чтобы не ограничивалась свобода самовыражения. У каждого НКО есть право обнародовать свою позицию, но у наблюдателей должно быть право задавать вопросы.
Вторая проблема заключается в том, что по закону коммерческому объединению запрещено предоставлять бесплатно или на льготных условиях площадки, или рекламное пространство для тех, кто участвует в политике. Если оно это сделает, разницу в цене нужно задекларировать как пожертвование. Если какой-то предприниматель поддерживает одно или другое мировоззрение и предложит свою рекламную площадь, то должен быть прейскурант. Нельзя так, что друзьям он дает ее бесплатно.