Ср, 10.07.2019
Мы очень много слышали о том, как репутации Эстонии навредило участие EKRE в коалиции. Это полная ерунда по сравнению с тем, что сделало Эстонии отмывание денег. Мартин Хельме

Продовольственная корзина в Эстонии вновь подорожала
Расходы на овощи выросли почти на 90%

Продуктовая корзина.

ФОТО: Andres Teiss/Pm

По данным Эстонского института конъюнктуры (EKI), во втором кварлате этого года продовольственная корзина за год подорожала на 2,4 процента, то есть на 1,82 евро до 78,05 евро. По сравнению с первым кварталом этого года расходы на продукты питания увеличились на 2,5 процента или на 1,94 евро, сообщает BNS.

В июне у семьи из четырех человек уходило на молочные продукты 17,95 евро в неделю, что 1,3 процента больше, чем в июне прошлого года.

По сравнению с ценами в прошлом году, сыр подорожал на 2,8%, молоко/кефир – на 2,2%, творог – на 1,9%, сливки – на 0,3%. Масло подешевело на 0,5%.

В июне расходы на мясные товары у семьи составили 21,3 евро в неделю. Это на 3,5 процента, чем годом ранее. Цена мяса увеличилась на 4,5%, фарша – 3,9%, копчености – на 3,5%, вареная колбаса – 0,2%.

Расходы на сельскохозяйственную продукцию увеличились по сравнению с июнем прошлого года на 4,3 процента до 8,67 евро в неделю.

Расходы на овощи у семьи из четырех человек увеличились на 89,8 процента в неделю, а на картошку – на 27,3 процента, по сравнению с июнем прошлого года. В то время как расходы на яблоки снилизись за год на 44,9 процента.

Расходы на зерновые продукты увеличись за год на 6,9 процента до 10,54 евро в неделю.

Расходы на рыбу снизились за год на 5 процентов до 2,87 евро, на яйца снизились на 7,5 процента до 1,72 евро в неделю.

Цены на кондитерские товары поднялись на 2,7 процента, лимонада – на 0,9 процента. За год снизились цена на сахар на 7,5 процента, на маргарин – на 3,8 процента, на кофе – на 2,9 процента, цены на чай остались на прежнем уровне.

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