Продовольственная корзина в Эстонии вновь подорожала
По данным Эстонского института конъюнктуры (EKI), во втором кварлате этого года продовольственная корзина за год подорожала на 2,4 процента, то есть на 1,82 евро до 78,05 евро. По сравнению с первым кварталом этого года расходы на продукты питания увеличились на 2,5 процента или на 1,94 евро, сообщает BNS.
В июне у семьи из четырех человек уходило на молочные продукты 17,95 евро в неделю, что 1,3 процента больше, чем в июне прошлого года.
По сравнению с ценами в прошлом году, сыр подорожал на 2,8%, молоко/кефир – на 2,2%, творог – на 1,9%, сливки – на 0,3%. Масло подешевело на 0,5%.
В июне расходы на мясные товары у семьи составили 21,3 евро в неделю. Это на 3,5 процента, чем годом ранее. Цена мяса увеличилась на 4,5%, фарша – 3,9%, копчености – на 3,5%, вареная колбаса – 0,2%.
Расходы на сельскохозяйственную продукцию увеличились по сравнению с июнем прошлого года на 4,3 процента до 8,67 евро в неделю.
Расходы на овощи у семьи из четырех человек увеличились на 89,8 процента в неделю, а на картошку – на 27,3 процента, по сравнению с июнем прошлого года. В то время как расходы на яблоки снилизись за год на 44,9 процента.
Расходы на зерновые продукты увеличись за год на 6,9 процента до 10,54 евро в неделю.
Расходы на рыбу снизились за год на 5 процентов до 2,87 евро, на яйца снизились на 7,5 процента до 1,72 евро в неделю.
Цены на кондитерские товары поднялись на 2,7 процента, лимонада – на 0,9 процента. За год снизились цена на сахар на 7,5 процента, на маргарин – на 3,8 процента, на кофе – на 2,9 процента, цены на чай остались на прежнем уровне.