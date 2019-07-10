«Адмирал Беллинсгаузен» пришел в Кронштадт

Ровно через 23 часа после выхода из Таллинна мы плавным ходом пришли в Кронштадт. Команда первого этапа быстро привыкла друг к другу, и 170 морских миль прошли в приподнятом настроении несмотря на постоянный встречный ветер.
Капитанское пожелание морской удачи дошло до ушей слышащих, и после ветреного дня к ужину мы вошли в более тихие воды около Юминда. Это позволило всем нам вместе насладиться кулинарным талантом Венда (Прийта Куузика).
Прийт оказался особенным молодцом, поскольку, потчуя нас гастрономическими изысками, он храбро сражался с проявлениями морской болезни. Даже утром, когда после Гогланда мы попали под более сильный ветер и типичное для Финского залива волнение, Прийт не сдался и приготовил всем нам домашний фарш с солеными огурцами. Хорошая еда объединяет и сохраняет приподнятое настроение, даже когда море – особенно в российских водах – по цвету больше напоминает октябрь, чем июль.
Первый этап стал для нашей экспедиционной яхты хорошей возможностью свыкнуться с долгим маршрутом. Капитан Индрек Лепп сумел удержать хороший темп, идя то под парусами, то под мотором. Скорость в 10 узлов не была проблемой, причем утренние часы, по словам, морского волка Меэлиса Саарлайда, были идеальны для хода под парусами. Мелкие проблемы случаются, но их устраняют на ходу. Подумаешь, стиральная машина при крене в 25 градусов немного бастует или эхолоту требуется рестарт. Зато сама яхта очень уютная и экспедиция будет чувствовать себя в ней хорошо даже в более жестких условиях.
Контроль паспортов на погранпункте в Кронштадте прошел гладко, но оформление прочих документов длилось три часа. Но и это мы сделали, и вечер продолжился уже в марине «Форта Константина». Здесь «Адмирал Беллинсгаузен» останется до вечера четверга, когда пройдет праздничная церемония и мы, вспоминая исторический поход Беллинсгаузена, проводим экспедицию из Кронштадта в направлении Антарктики.
Эстонский флаг сейчас гордо развевается над причалом Кронштадта и благодаря экспедиции вскоре будет реять во многих других странах. Это действительно проактивная миссия по формированию имиджа Эстонии. Без сомнения.