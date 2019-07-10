Ср, 10.07.2019
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  • Он может быть в беде: полиция ищет пропавшего в Пярну Василия

Он может быть в беде: полиция ищет пропавшего в Пярну Василия

Пропавший Василий

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в поисках пропавшего вчера, 9 июля, в Пярну 29-летнего Василия. Он ушел из своего дома на улице Оя и не вернулся. 

Пропавший Василий

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Он ушел из дома после обеда. Около 15.40 его видели движущимся по улице Оя в сторону Таллинна-маантеэ. Последний раз его видели в ночь на сегодня около 01.30 в центре Пярну на площади Рюйтли.

29-летний Василий нуждается в опеке, его рост 155-160 см, у него худощавое телосложение. Покидая дом, на нем были надены черные кроссовки, серые спортивные штаны, серо-черная стеганная куртка, а на голове была синяя кепка. 

Полицией опрошены его близкие и проверены окрестности, а также просмотрены записи видеокамер, но пока что местоположение Василия неизвестно.

При ходьбе Василий размахивает руками. Ему нравится ездить на автобусах, проводить время в парках и рядом с кафе. Василий очень дружелюбный и общительный, он говорит только по-эстонски. 

Полиция просит всех, кто располагает информацией о пропавшем мужчине, связаться с ней по телефону 112 или 53231473.

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