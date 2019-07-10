Он может быть в беде: полиция ищет пропавшего в Пярну Василия

Полиция просит помощи в поисках пропавшего вчера, 9 июля, в Пярну 29-летнего Василия. Он ушел из своего дома на улице Оя и не вернулся.
Он ушел из дома после обеда. Около 15.40 его видели движущимся по улице Оя в сторону Таллинна-маантеэ. Последний раз его видели в ночь на сегодня около 01.30 в центре Пярну на площади Рюйтли.
29-летний Василий нуждается в опеке, его рост 155-160 см, у него худощавое телосложение. Покидая дом, на нем были надены черные кроссовки, серые спортивные штаны, серо-черная стеганная куртка, а на голове была синяя кепка.
Полицией опрошены его близкие и проверены окрестности, а также просмотрены записи видеокамер, но пока что местоположение Василия неизвестно.
При ходьбе Василий размахивает руками. Ему нравится ездить на автобусах, проводить время в парках и рядом с кафе. Василий очень дружелюбный и общительный, он говорит только по-эстонски.
Полиция просит всех, кто располагает информацией о пропавшем мужчине, связаться с ней по телефону 112 или 53231473.