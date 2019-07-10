«Выведите ее»: водитель таллиннского троллейбуса оставил пассажирку в припадке без помощи

30-летняя Марина пишет в Facebook, что в троллейбусе, который двигался в сторону Мустамяэ, у одной из пассажирок случился спазматический припадок. Автора поста удивило равнодушие других пассажиров, поэтому она решила написать о случившимся в соцсети.

По словам Марины, после припадка женщина была растеряна. «Я позвонила в скорую помощь, объяснила ситуацию», – говорит Марина. После этого она попросила другого пассажира задержать троллейбус на остановке, чтобы передать скорой помощи точное местоположение, после чего, по ее словам, водитель троллейбуса сказал «Выведите ее». То же посоветовал другой пассажир.

«Я бы в жизни не поверила, что, если на твоих глазах падает человек, ты попросишь выставить его и оставить там, не оказав помощи или не вызвав скорую», – поражается Марина.

Представитель городского транспорта: поведению водителя троллейбуса нет оправдания

По словам пресс-секретаря Таллиннского городского транспорта (TLT) Каареля Кутти, в обязанность всех водителей входит обеспечить пассажирам безопасность, в том числе предоставить им быструю и адекватную помощь в случае проблем со здоровьем.

«Учитывая, что автобусами, трамваями и троллейбусами TLT в рабочие дни пользуется почти 300 тысяч человек, то внезапно возникающие проблемы со здоровьем у пассажиров – обычное дело, водителей учили, как следует вести себя в таких ситуациях, – говорит Кутти, признавая ошибку данного водителя. «Нет оправдания человеку, который оставил без помощи пассажира с проблемами со здоровьем».

Кутти сказал, что в данном случае водитель должен был выяснить, что случилось, при необходимости сам вызвать скорую помощь и передать местоположение троллейбуса. После чего водитель должен был уведомить организатора движения фирмы, который был решил, как и должен ли продолжать движение троллейбус.

Главврач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас прокомментировал, что оставить человека, у которого спазматический припадок, на улице – значит рискнуть его жизнью. «Спазматический припадок в скором времени может возникнуть вновь, и человек без присмотра может пострадать, например, попасть под машину», – сказал Адлас.

Адлас уточнил, что судороги зачастую возникают внезапно, они указывают на серьезные расстройства работы головного мозга. «Человек теряет сознание, падает, часто возникают спазмы во всем теле. В это время человек не дышит, лицо синеет, изо рта может пойти пена», – описывает главврач.